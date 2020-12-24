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«Я же все-таки мужчина»: Маковецкий объяснил, почему у него нет родных детей 

Вечерняя Москва и ещё 1 10 часов назад
Маковецкий рассказал, почему у него нет детей
Фото: Клео.Ру
Актер Сергей Маковецкий объяснил, что в молодости не хотел заводить детей из-за бедности.
Маковецкий женат на своей супруге Елене уже 37 лет. Но в долгом браке родных детей у артиста до сих пор нет. Актер признался, что в молодости они с супругой жили в небольшой комнате. По мнению Маковецкого, в таких условиях было бы безответственно заводить детей.

— Ну куда бы я принес младенца — в эту комнату? Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Я не стал требовать у Елены ребенка. Судьба так распорядилась, — рассказал актер.

Несмотря на то, что супруги приняли решение не заводить детей, Маковецкому было кого воспитывать. У его супруги от первого брака родился сын Денис, которого актер очень полюбил.

— Я всегда его любил и обожал. И сейчас люблю его и обожаю. Денис очень умный, талантливый, — приводит слова артиста 5-tv.ru.

Маковецкий добавил, что у него с Денисом прекрасные отношения. По словам артиста, он всегда встает на сторону сына и во всем его поддерживает.
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Комментарии 2
Актеры , Сергей Маковецкий , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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