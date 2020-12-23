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Трагическая судьба звезды «Офицеров» Натальи Рычаговой 

Даня Виттиг 6 часов назад
Трагическая судьба звезды «Офицеров» Натальи Рычаговой
Фото: depositphotos.com
В советское время актриса Наталья Рычагова часто появлялась на экранах, но больше всего славы принесла ей картина "Офицеры". "Рамблер" выяснил, почему не сложилась судьба талантливой артистки.
Девушка родилась в победном 1945 году в семье художника-пейзажиста, а в кино попала случайно. Работая над новым фильмом «Васек Трубачев и его товарищи», режиссер Илья Фрэз искал нужный типаж в реальных школах, а когда нашел маленькую Наталью, понял, что поиск завершен.
Через пару лет режиссер снял продолжение картины, которую тоже ждал успех. Во ВГИК Наталья поступила сразу, а уже на втором курсе стала активно сниматься в кино. Счастливая пора продолжалась до 90-х, после актеры стали никому не нужны. Чтобы хоть как-то выжить, актриса занялась озвучиванием фильмов.
Но на этом беды не кончились, дочь Натальи родилась талантливой девочкой, которой пророчили карьеру в мире музыки. Но мечтам о блестящей музыкальной карьере не суждено было сбыться, так как девушку стали беспокоить боли в руках. Девушка продолжала жить и тоже поступила во ВГИК. Но в какой-то момент пришла знакомить родителей с женихом, что впоследствии обернется крахом для всех.
Избранник переехал в квартиру актеров, вскоре у пары родился сын. Работать мужчина не хотел, поэтому семью пришлось содержать мужу Натальи. В какой-то момент зять решил оставить Марию с ребенком. От горя у девушки совсем испортилось здоровье, и в 38 лет она умерла от инсульта. Это стало ударом для родителей.
Муж Натальи до последнего старался поддерживать жену и внука, но и его вскоре не стало. Наталья жила по инерции и ушла на тот свет спустя 8 месяцев после мужа.
Видео дня. Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Комментарии 4
Актеры , Васек Трубачев и его товарищи , Офицеры , Илья Фрэз , Наталья Рычагова
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