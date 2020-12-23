Мел Гибсон набрал вес для роли Санта-Клауса и переборщил

Актер Мел Гибсон решил набрать вес для роли Санта-Клауса и перестарался. Об этом сообщает издание The Sun.

64-летний артист сыграл в ленте Эшома и Йена Нелмсов «Охота на Санту». Во время съемок создатели картины начали беспокоиться, что исполнитель главной роли станет чересчур тучным, и попросили Гибсона поменьше есть.

«Я спросил у парней, стоит ли мне есть больше мороженого и печенья.

Они сказали: "Нет, ты идеален, оставь все как есть"», — рассказал Гибсон.

Проект, в котором он участвовал, называется Fatman, что переводится как «толстяк». Режиссеры отметили, что, несмотря на название фильма, актер не должен доводить себя до состояния ожирения.