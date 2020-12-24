Актеры, которые ненавидели свои популярные роли 

Актеры порой недолюбливают роли, которые сделали их знаменитыми. Чаще всего из-за того, что им пришлось доказывать, что они хороши не только в том или ином амплуа. Но бывает и так, что артистам приходится соглашаться на работу в том или ином фильме вынужденно: выполняя определенные обязательства или поддавшись на уговоры или уловки режиссеров. И это уже совсем другая история. Смотрите видео, чтобы узнать, каким актерам пришлось играть роли практически против своего желания, и что из этого вышло.