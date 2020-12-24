Что известно об актрисе, которая сыграет Памелу Андерсон 

Британская актриса Лили Джеймс сыграет Памелу Андерсон в сериале о личной жизни звезды "Спасателей Малибу". Лента будет называться "Пэм и Томми" и расскажет о романе Андерсон с барабанщиком Томми Ли. Они поженились спустя 96 часов после знакомства и прожили вместе три года. Пока что дата выхода сериала неизвестно, но он будет выходить на платформе Hulu. "Рамблер" рассказывает, что известно об актрисе.
Свою карьеру Лили Джеймс начала в 2010 году, когда ей было 21, спустя пять лет ее пригласили сыграть главную роль в фильме "Золушка". Благодаря этой ленте актриса прославилась, ее заметили режиссеры и начали приглашать в другие проекты. Она сыграла Наташу Ростову в британском сериале "Война и мир". Еще одним толчком в ее карьере стал фильм "Мамма Миа! 2". За роль в сериале "Аббатство Даунтон" ей вручили Премию Гильдии киноактеров США.