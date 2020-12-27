Голливудские актрисы, которые говорят по-русски 

Мало кто знает, но многие Голливудские актрисы могут разговаривать по-русски. Если у одних есть славянские корни и родственники, благодаря которым они выучили язык, то другие делали это целенаправлено. "Рамблер" рассказывает о голливудских актрисах, которые могут разговаривать по-русски.

Известная актриса училась в Оксфорде, где выучила французский, русский и немецкий языки. Об этом она рассказывала во многих ток-шоу. Сама она призналась, что учила французский и русский, чтобы в оригинале читать Чехова и Мольера. Актриса рассказала, что по мере изучения французского он казался ей легче, в то время как русский — сложнее из-за грамматики. Бекинсейл говорит, что очень любит русских писателей.

"Я люблю Анну Ахматову, Александра Блока. Мы провели целый год, изучая произведениями Федора Достоевского. Я очень люблю Антона Чехова, он, наверное, мой любимый писатель"

Будущая актриса родилась на Украине, а ее родители уехали в США, когда ей было семь. Из-за того, что она так рано уехала из родной страны, она перестала изучать русский, поэтому не умеет писать, но хорошо читает и разговаривает на русском. В 2011 году в Сети стало популярно видео с московской пресс-конференции фильма "Секс по дружбе" . Тогда Тунис отчаянно вступилась за своего коллегу по картине Джастина Тимберлейка и по-русски ответила журналистке. Актриса также говорит, что со своими родственниками общается на родном языке.

Мать Милы Йовович Галина Логинова родилась в Туапсе, а потом училась в Киеве, где и познакомилась с отцом актрисы, доктором из Югославии, Богданом Йововичем. Сначала супруги жили в Лондоне, а потом переехали в США. Там Логинова решила помочь своей дочери реализоваться как актриса. В итоге Йовович стала популярной Голливудской звездой, но все еще не забывает свои корни. Она разговаривает по-русски и учит языку своих детей.