Актер и художественный руководитель московского академического Театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал свое состояние после перенесенного COVID-19.
«Ну в общем такая история. Я выздоровел, а почему я выздоровел и выздоровел ли я — неизвестно никому. И мне тоже, так что давайте подождем».
Cын Александра Ширвиндта Михаил пошутил, что они готовы торговать антителами.
«Говорят у тебя их много. Хорошие. Правда, пока никто не покупал».
Сейчас сатирик вместе с супругой Натальей Николаевной находятся в клинике, куда были госпитализированы с вирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, будут ли требовать отели России тесты на коронавирус.