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86-летний Ширвиндт высказался о своем состоянии 

Даня Виттиг 2 часа назад
Актер и художественный руководитель московского академического Театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал свое состояние после перенесенного COVID-19.

«Ну в общем такая история. Я выздоровел, а почему я выздоровел и выздоровел ли я — неизвестно никому. И мне тоже, так что давайте подождем».

Cын Александра Ширвиндта Михаил пошутил, что они готовы торговать антителами.

«Говорят у тебя их много. Хорошие. Правда, пока никто не покупал».

Сейчас сатирик вместе с супругой Натальей Николаевной находятся в клинике, куда были госпитализированы с вирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, будут ли требовать отели России тесты на коронавирус.
Актеры , Видео , Александр Ширвиндт
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