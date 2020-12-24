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Актриса из «Ворониных» Ольга Милоянина отдала лжебанкирам полмиллиона рублей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Актриса из «Ворониных» отдала полмиллиона мошенникам
Фото: Teleprogramma.pro
О мошенниках, которые звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками банка и «разводят» на деньги людей, ежедневно рассказывает полиция и СМИ. Но актриса Ольга Милоянина, которую все помнят по сериалу «Воронины» (подруга Веры), видимо, ничего не слышала о подобных аферах. А если и слышала, то никогда не думала, что попадется на подобные уловки.
Потому, когда ей позвонили из «банка» и сообщили, что ее банковский счет пытались взломать, сразу начала действовать по инструкции. Чтобы спасти сбережения, 39-летняя актриса перевела их на «безопасный» счет, который, конечно же, был счетом аферистов. Сумма, которую списали, оказалась внушительной — 500 тысяч 235 рублей, сообщает 5-tv.ru.
Ольга не сразу поняла, что попала в руки мошенников. Она догадалась проверить баланс счета только после того, как получила на телефон СМС, сообщающее, что она пытается оформить кредит в финансовой организации.
Милоянина поспешила в полицию, чтобы написать заявление на обидчиков. Сейчас в истории разбираются стражи порядка, они пытаются установить всех участников преступной цепочки.
Ранее актер Георгий Дронов, прославившийся ролью спортивного журналиста Кости в сериале «Воронины», сообщил о своем финансовом крахе, сообщает ФАН.
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Актеры , Ольга Милоянина , Георгий Дронов , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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