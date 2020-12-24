Актриса из «Ворониных» отдала полмиллиона мошенникам 

Девушке позвонили сотрудники якобы крупного банка, сообщив, что ее банковский счет пытались взломать. Чтобы спасти сбережения, 39-летняя актриса перевела их на «безопасный» счет, который, конечно же, был счетом мошенников. Сообщается, что сумма составила 500 тысяч 235 рублей.

Милоянина не сразу поняла, что попала в руки аферистов. Только после того, как получила на телефон СМС, сообщающее, что она пытается оформить кредит в финансовой организации.

Ольга тут же обратилась в полицию. И сейчас в истории разбираются стражи порядка, они пытаются установить всех участников преступной цепочки.