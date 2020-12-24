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Актриса из «Ворониных» отдала полмиллиона мошенникам 

Мария Грибова 45 минут назад
Актриса из «Ворониных» отдала полмиллиона мошенникам
Фото: Ольга Вишня (Милоянина)/vk.com
Актриса Ольга Милоянина, которая исполнила роль подруги главной героини, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает «Пятый канал».
Девушке позвонили сотрудники якобы крупного банка, сообщив, что ее банковский счет пытались взломать. Чтобы спасти сбережения, 39-летняя актриса перевела их на «безопасный» счет, который, конечно же, был счетом мошенников. Сообщается, что сумма составила 500 тысяч 235 рублей.
Милоянина не сразу поняла, что попала в руки аферистов. Только после того, как получила на телефон СМС, сообщающее, что она пытается оформить кредит в финансовой организации.
Ольга тут же обратилась в полицию. И сейчас в истории разбираются стражи порядка, они пытаются установить всех участников преступной цепочки.
Ранее «Рамблер» писал о том, что актер «Уральских пельменей» показал запрещенный на ТВ номер.
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