Маковецкий объяснил, почему у него нет родных детей 

Маковецкий женат на своей супруге Елене уже 37 лет. И за это время у артиста так и не появилось родных детей. Об этом сообщает «Пятый канал».
Актер рассказал, что какое-то время с супругой жил в небольшой комнате и, по его мнению, в таких условиях было бы безответственно заводить детей:
«Ну куда бы я принес младенца — в эту комнату? Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Я не стал требовать у Елены ребенка. Судьба так распорядилась».
По итогу супруги приняли решение не заводить детей. Однако Маковецкий все же воспитывает ребенка от первого брака Елены:
«Я всегда его любил и обожал. И сейчас люблю его и обожаю. Денис очень умный, талантливый».
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