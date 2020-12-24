Маковецкий объяснил, почему у него нет родных детей 

Маковецкий женат на своей супруге Елене уже 37 лет. И за это время у артиста так и не появилось родных детей. Об этом сообщает «Пятый канал»

Актер рассказал, что какое-то время с супругой жил в небольшой комнате и, по его мнению, в таких условиях было бы безответственно заводить детей:

«Ну куда бы я принес младенца — в эту комнату? Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Я не стал требовать у Елены ребенка. Судьба так распорядилась».

По итогу супруги приняли решение не заводить детей. Однако Маковецкий все же воспитывает ребенка от первого брака Елены: