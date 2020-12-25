Ярмольник: «Моя профессия вся стоит на воровстве»

«Иногда артистов называют проститутками — потому что они подлаживаются под клиента и не брезгуют ничем. Я могу сказать, что артист должен уметь подстраиваться под всю пищу, которую ему сегодня дают. Потому что если быть совсем избирательным, за что меня жена иногда ругает, никто никогда тебя уже и не позовет», — отметил Ярмольник