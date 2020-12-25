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Ярмольник рассказал самые темные действия со стороны актеров 

Даня Виттиг 25 декабря 2020
Ярмольник: «Моя профессия вся стоит на воровстве»
Фото: @yarmolnikcom
Актер Леонид Ярмольник сообщил о воровстве среди актеров и объяснил, почему эту профессию зачастую сравнивают с проституцией. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

«Иногда артистов называют проститутками — потому что они подлаживаются под клиента и не брезгуют ничем. Я могу сказать, что артист должен уметь подстраиваться под всю пищу, которую ему сегодня дают. Потому что если быть совсем избирательным, за что меня жена иногда ругает, никто никогда тебя уже и не позовет», — отметил Ярмольник

Он подчеркнул, что актерство тесно связано с воровством.

«У меня профессия такая, она вся стоит на воровстве, которое начинает работать только когда, когда ты умеешь это присвоить».

Например, сам Ермольник «подворовывал» у Чарли Чаплина, Джека Николсона и Дастина Хоффмана, а также у советских кинозвезд Михаила Ульянова, Юрия Яковлева и Николая Гриценко.
Ранее "Рамблер" сообщал о советских актрисах, которым помешала звездная болезнь.
Видео дня. Актеры которые ненавидели свои популярные роли
Комментарии 11
Актеры , Николай Гриценко , Михаил Ульянов , Леонид Ярмольник , Юрий Яковлев , Чарли Чаплин , Джек Николсон , Дастин Хоффман
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