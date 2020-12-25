Пирет Мянгел: таинственная актриса последнего советского фильма

Вся жизнь Пирет Мянгел, кажется окружена ореолом тайны. О ее детстве и юности известно немного: родилась и жила в Таллине, там же делала первые шаги в актерской профессии. Небольшую эпизодическую роль Пирет исполнила в комедии «Человек с бульвара Капуцинов», но заметить ее там весьма сложно. Чего не скажешь о роли «той, которая грезит» в фильме «Сердца трех».

Кадр из фильма "Сердца трех"

На роль Акатавы Владимир Попков искал девушку, обладающую необычной, запоминающейся внешностью. Когда у нему в руки попали фотографии голубоглазой красавицы, режиссер понял — это она.

В выборе он не ошибся. Пирет была совершенной «инопланетянкой»: ее холодная, но в то же время такая притягательная красота полностью соответствовала образу героини: немного надменной и властной. При этом коллеги по съемкам признавались, что работать с Мянгел было не слишком просто: она практически не говорила по-русски, не стремилась ни с кем заводить дружеских отношений, за кадром сторонилась своих партнеров. Ее считали непредсказуемой и странной, даже немного побаивались.

Голубоглазая брюнетка свела с ума сотни мужчин, совершенно потерявших голову после выхода фильма на экраны. Многие поклонники пытались найти актрису, что-то о ней узнать. Но Пирет словно растворилась в воздухе. Ни коллеги по фильму, ни режиссер понятия не имели, куда исчезла таинственная Акатава.

Кадр из фильма "Сердца трех"

Ходили слухи, что эстонской красавице сделал предложение миллионер-итальянец, Мянгел вышла замуж, сменила фамилию и уехала в Италию. Так это или нет, достоверно не известно. Как никто не может точно сказать, почему вдруг актриса решила уйти из профессии, ведь ее карьера так стремительно могла пойти в гору после роли Акатавы.

Достоверной информации о том, чем сейчас занимается и как живет Пирет Мянгел, до сих пор нет. Загадочная эстонская красавица, видимо, решила остаться для всех тайной.