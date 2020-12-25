Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Актеры, которых постоянно путают зрители 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Актеры, которых постоянно путают зрители
Фото: Кадр из фильма «Частица вселенной», кадр из фильма «Последний богатырь»
Некоторые актеры российского кино настолько похожи, что зрители так и думают, что героев в фильмах и сериалах играет один и то же человек. Для некоторых становится открытием то, что на самом деле эти люди — абсолютно разные. "Рамблер" открывает вам глаза и разъясняет, каких актеров все путают и принимают за одного человека.

Владимир Яглыч и Виктор Хориняк

Этих российских актеров зрители постоянно путают, так как они оба появляются в фильмах и сериалах с завидной регулярностью. В Сети даже задаются вопросом, не братья ли они. Нет, у них нет родственных связей и общих родственников. Их объединяет только то, что они оба актера. Яглыч известен по фильмам "Билет на Vegas", "Экипаж" и сериалу "Колл центр". Хориняк прославился благодаря роли в сериале "Кухня" и фильму "Последний богатырь".

Сергей Плотников и Роман Агеев

Кадр из сериала «Адвокат-7», кадр из сериала «Кулинар»
Еще одна пара актеров, которых часто путают. У Сергея Плотникова даже есть брат-близнец, но он не занимается актерством. Плотников родился в Ленинграде и мечтал стать хирургом, но жизнь занесла его в школу-студию МХАТ. Он стал актером и прославился в 2008 году, после роли начальника РОВД Степана Кручи, сыгранной в телесериале «Мент в законе». Роман Агеев родился в городе Полярные Зори, а учиться уехал в Санкт-Петербург. Сначала выступал в театре, а на телевидении прославился после фильма "Сестры".

Павел Трубинер и Егор Бероев

@paveltrubiner_official, @egorberoev
Этих актеров никто не может отличить даже после того, как узнают, что это — разные люди. Сейчас актеров совсем н отличить после того, как они отпустили бороды и сделали одинаковые стрижки. Трубинер известен ролями в российских проектах "Мамы чемпионов", "Крым", "Мамочки" и многих других. Бероева тоже знают по российским сериалам "Перевал Дятлова", "Война семей", "Тонкий лед".

Кирилл Плетнев и Максим Аверин

Они настолько сильно похожи друг на друга, что их можно отправлять на шоу двойников. Аверина все знают по сериалу "Глухарь" и очень удивляются, когда видят на экране Кирилла Плетнева. Плетнев, в свою очередь, менее известен широкой публике как актер, так как в последнее время он все чаще выступает как режиссер, сценарист и продюсер.
Видео дня. Актеры которые ненавидели свои популярные роли
Комментарии 8
Актеры , Мамочки , Билет на Vegas , Крым , Мамочка , Экипаж , Последний богатырь , Тонкий лед , Кухня , Сестры , Владимир Яглыч , Сергей Плотников , Виктор Хориняк , Егор Бероев , Кирилл Плетнев , Максим Аверин , Роман Агеев , Павел Трубинер , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение