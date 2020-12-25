Актеры, которых постоянно путают зрители 

Некоторые актеры российского кино настолько похожи, что зрители так и думают, что героев в фильмах и сериалах играет один и то же человек. Для некоторых становится открытием то, что на самом деле эти люди — абсолютно разные. "Рамблер" открывает вам глаза и разъясняет, каких актеров все путают и принимают за одного человека.

Этих российских актеров зрители постоянно путают, так как они оба появляются в фильмах и сериалах с завидной регулярностью. В Сети даже задаются вопросом, не братья ли они. Нет, у них нет родственных связей и общих родственников. Их объединяет только то, что они оба актера. Яглыч известен по фильмам "Билет на Vegas" "Экипаж" и сериалу "Колл центр". Хориняк прославился благодаря роли в сериале "Кухня" и фильму "Последний богатырь"

Кадр из сериала «Адвокат-7», кадр из сериала «Кулинар»

Еще одна пара актеров, которых часто путают. У Сергея Плотникова даже есть брат-близнец, но он не занимается актерством. Плотников родился в Ленинграде и мечтал стать хирургом, но жизнь занесла его в школу-студию МХАТ. Он стал актером и прославился в 2008 году, после роли начальника РОВД Степана Кручи, сыгранной в телесериале «Мент в законе». Роман Агеев родился в городе Полярные Зори, а учиться уехал в Санкт-Петербург. Сначала выступал в театре, а на телевидении прославился после фильма "Сестры"

@paveltrubiner_official, @egorberoev

Этих актеров никто не может отличить даже после того, как узнают, что это — разные люди. Сейчас актеров совсем н отличить после того, как они отпустили бороды и сделали одинаковые стрижки. Трубинер известен ролями в российских проектах "Мамы чемпионов", "Крым" "Мамочки" и многих других. Бероева тоже знают по российским сериалам "Перевал Дятлова", "Война семей", "Тонкий лед"

Они настолько сильно похожи друг на друга, что их можно отправлять на шоу двойников. Аверина все знают по сериалу "Глухарь" и очень удивляются, когда видят на экране Кирилла Плетнева. Плетнев, в свою очередь, менее известен широкой публике как актер, так как в последнее время он все чаще выступает как режиссер, сценарист и продюсер.