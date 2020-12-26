Роли Джареда Лето, ради которых он менял внешность 

26 декабря американский рок-музыкант и актер Джаред Лето отмечает свой день рождения. «Рамблер» расскажет, для каких ролей актер кардинально менял внешность.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

В картине Джаред исполнил роль культового злодея комиксов — Джокера. Актер отказался от использования парика, выкрасив волосы в ярко-зеленый цвет. В таком образе Лето разгуливал по улицам на протяжении нескольких месяцев, в том числе после завершения съемок.

«Глава 27»

Кадр из фильма «Глава 27»

Для роли убийцы Джона Леннона Марка Чепмена актер набрал двадцать восемь килограммов. В одном интервью Джаред рассказал, что для этого он регулярно ел пиццу с пастой, а также расплавленное мороженое Haagen-Dazs, сдобренное оливковым маслом и соевым соусом. Однако все это негативно сказалось на здоровье Лето: у него подскочил холестерин, из-за чего начались сильные головокружения.

Кадр из фильма «Далласский клуб покупателей»