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Марина Зудина: «Со мной все в порядке» 

WomanHit.ru 4 часа назад
Марина Зудина: «Со мной все в порядке»
Фото: WomanHit.ru
В субботу днем появилась информация, которая зставила поволноваться многих поклонников Марины Зудиной. СМИ сообщили, что актрису экстренно госпитализировали.
По информации информагентств, у Зудиной диагностировали вертебро-базилярную недостаточность — нарушение функций головного мозга по причине ослабления артериального кровотока.
Однако когда позже журналисты РИА Новости смогли дозвониться до Марины, та на вопрос о госпитализации лаконично ответила:

«Нет, со мной все в порядке».

Что случилось на самом деле, сейчас сложно сказать. В любом случае, диагноз «вертебро-базилярная недостаточность» говорит о том, что человеку, которому он поставлен, нужно серьезно отнестись к своему здоровью.
Современная неврология различает множество первопричин возникновения данной патологии. Точный диагноз может поставить только специалист. Он же составит индивидуальный курс лечения, который обычно включает посещение рефлексотерапевта, мануального терапевта, специалистов по лечебной физкультуре и массажу.
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Актеры , Марина Зудина , РИА Новости
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