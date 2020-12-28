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Дженнифер Энистон троллят в Сети из-за неуместной шутки о коронавирусе 

Harper’s Bazaar и ещё 2 3 часа назад
Энистон «отменяют» из-за неудачной шутки в Сети
Фото: Harper’s Bazaar
Дженнифер Энистон удалось удивить всех поклонников, когда она внезапно зарегистрировалась в Инстаграме. С этого момента прошло уже больше года, а теперь звезда сериала "Друзья" освоила и сторисы. Однако такая заинтересованность в высоких технологиях сыграла злую шутку с актрисой.
Экс-супруга Брэда Питта провела Рождество в собственном особняке в компании любимых собак. Энистон показала поклонникам, как проходят ее праздничные будни. Она продемонстрировала и одно из украшений для елки. Лаконичный деревянный круг с высеченной на нем надписью был бы стандартным декором, если бы не сам текст.

"Наша первая пандемия 2020",

— именно это было написано на украшении.
Пользователи Сети сочли такую шутку неуместной. Джен напомнили, что происходящее в связи с коронавирусом трудно назвать поводом для юмора, когда миллионы людей теряют работу, не могут воссоединиться с родными и провожают близких в последний путь.

"Энистон, ты вообще?", "Ну уж эти богачи", "Может и выпьем за пандемию?", "Не ожидала от тебя такого, думала, ты умнее",

— пишут в Сети.
Впрочем, некоторые поклонники поддержали актрису и напомнили, что она всегда выступала за сознательность, напоминала о необходимости носить защитные маски и призывала серьезно относиться к пандемии.
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Комментарии
Актеры , Друзья , Брэд Питт , Дженнифер Энистон
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