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Звезда «Гарри Поттера», которую мы никогда не видели молодой 

Полина Алферова 9 часов назад
28 декабря отмечает свой день рождения легендарная британская актриса Мэгги Смит, которую нынешнее поколение зрителей знает как строгую и справедливую преподавательницу Хогвартса Минерву Макгонагалл из саги о Гарри Поттере. Однако актриса снимается так долго, что уже мало кто вспомнит, как она выглядела в свои лучшие годы. «Рамблер» собрал снимки именинницы в расцвете лет.
Мэгги (на самом деле Маргарет Натали) Смит родилась 28 декабря 1934 года в семье профессора Оксфордского университета и секретарши. Ее театральный дебют состоялся в 18 лет, когда она сыграла Виолу в «Двенадцатой ночи» Шекспира. Позже она сыграет немало шекспировских образов. Например, в 1965 году Дездемону в «Отелло».
У актрисы шесть номинаций на премию «Оскар» и две статуэтки — за главную роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» и роль второго плана в «Калифорнийском отеле». Также в ее активе — семь премий BAFTA и три «Золотых глобуса».
Подросткам она известна как декан Гриффиндора Минерва Макгонагалл, любителям сериалов — как несгибаемая графиня Вайолет Кроули из британского телехита «Аббатство Даунтон». А знатоки кино помнят ее по смелой драме «Расцвет мисс Джин Броди», которая произвела впечатление не только на зрителей, но и на критиков.
Последних поразили как скандальные по тем временам темы — свободная любовь, связь учителя и ученицы, психологическое манипулирование, героизация фашизма, так и блистательная игра Мэгги Смит, сыгравшей главную роль.
В 1989 году актриса стала Дамой-командором Ордена Британской империи. Ее лучшая подруга — знаменитая актриса Джуди Денч. Они неоднократно снимались вместе, например, в таких фильмах как «Дамы в лиловом» и «Отель „Мэриголд“. Лучший из экзотических».
Мэгги Смит была дважды замужем, от первого брака с актером Робертом Стивенсом у нее двое сыновей — Крис Ларкин и Тоби Стивенс, которые пошли по стопам родителей. Второй брак — с драматургом Беверли Кроссом — длился до самой его смерти в 1998 году.
Видео дня. Почему пропала звезда фильма "9 1/2 недель"
Комментарии
Актеры , Фото , Отель , Аббатство Даунтон , Оскар , Двенадцатая ночь , Роберт Стивенс , Крис Ларкин , Мэгги Смит , Тоби Стивенс , Гарри Поттер , Джуди Денч
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