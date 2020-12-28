Звезда «Гарри Поттера», которую мы никогда не видели молодой 

28 декабря отмечает свой день рождения легендарная британская актриса Мэгги Смит , которую нынешнее поколение зрителей знает как строгую и справедливую преподавательницу Хогвартса Минерву Макгонагалл из саги о Гарри Поттере . Однако актриса снимается так долго, что уже мало кто вспомнит, как она выглядела в свои лучшие годы. «Рамблер» собрал снимки именинницы в расцвете лет.

Мэгги (на самом деле Маргарет Натали) Смит родилась 28 декабря 1934 года в семье профессора Оксфордского университета и секретарши. Ее театральный дебют состоялся в 18 лет, когда она сыграла Виолу в «Двенадцатой ночи» Шекспира. Позже она сыграет немало шекспировских образов. Например, в 1965 году Дездемону в «Отелло».

У актрисы шесть номинаций на премию «Оскар» и две статуэтки — за главную роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» и роль второго плана в «Калифорнийском отеле». Также в ее активе — семь премий BAFTA и три «Золотых глобуса».

Подросткам она известна как декан Гриффиндора Минерва Макгонагалл, любителям сериалов — как несгибаемая графиня Вайолет Кроули из британского телехита «Аббатство Даунтон» . А знатоки кино помнят ее по смелой драме «Расцвет мисс Джин Броди», которая произвела впечатление не только на зрителей, но и на критиков.

Последних поразили как скандальные по тем временам темы — свободная любовь, связь учителя и ученицы, психологическое манипулирование, героизация фашизма, так и блистательная игра Мэгги Смит, сыгравшей главную роль.