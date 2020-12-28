Александр Петров сыграет Сергея Есенина в новом фильме

По словам Шипенко, он давно хотел снять картину о Сергее Есенине. В студенческие годы режиссера очень привлекала фигура поэта.

«Важно отметить, что в нашем фильме речь идет о последних днях жизни поэта. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров, бесспорно, обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом»,

После совместной работы над фильмом «Текст» Шипенко решил продолжить работу с Александром Петровым. Актер успешно прошел пробы на главную роль и обошел конкурентов, добавил режиссер.

Съемки фильма будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, добавили в пресс-службе.

Ранее Фондом кино был утвержден список лидеров сферы кино, которые получат от государства поддержку по итогам очной защиты проектов. Среди них был «Декабрь» Шипенко.