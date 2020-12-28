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Александр Петров сыграет Сергея Есенина в новом фильме режиссера «Текста» 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Александр Петров сыграет Сергея Есенина в новом фильме
Фото: Вечерняя Москва
Роль Сергея Есенина в фильме Клима Шипенко «Декабрь» сыграет Александр Петров. Картина будет посвящена последним дням жизни великого поэта. Ее релиз запланирован на конец 2021-го или начало 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба видеосервиса Start.
В пресс-службе добавили, что в съемках фильма также примут участие Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная.
По словам Шипенко, он давно хотел снять картину о Сергее Есенине. В студенческие годы режиссера очень привлекала фигура поэта.

«Важно отметить, что в нашем фильме речь идет о последних днях жизни поэта. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров, бесспорно, обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом»,

— приводит «Российская газета» слова Шипенко.
После совместной работы над фильмом «Текст» Шипенко решил продолжить работу с Александром Петровым. Актер успешно прошел пробы на главную роль и обошел конкурентов, добавил режиссер.
Съемки фильма будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, добавили в пресс-службе.
Ранее Фондом кино был утвержден список лидеров сферы кино, которые получат от государства поддержку по итогам очной защиты проектов. Среди них был «Декабрь» Шипенко.
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Комментарии
Актеры , Андрей Мерзликин , Кирилл Нагиев , Сергей Есенин , Клим Шипенко , Сергей Гилев , Владимир Вдовиченков , Александр Петров , Кристина Асмус , Александр Самойленко , Мария Валешная , "Российская газета"
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