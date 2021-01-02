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На что приходилось идти Гурченко ради ролей 

Мария Грибова 6 часов назад
На что приходилось идти Гурченко ради ролей
Фото: РИА Новости
Людмила Гурченко всегда была требовательна к себе и окружающим, особенно, если дело касалось работы. «Рамблер» расскажет, на какие жертвы приходилось идти Гурченко ради ролей.

«Мама»

Кадр из фильма «Мама»
Гурченко исполнила главную роль в детской музыкальной сказке румынского режиссера Элизабеты Бостан. Однако во время съемок актриса получила серьезную травму, упав на катке. Людмила сломала ногу, и ей пришлось перенести три операции. Съемки, конечно, были вынуждены отложить. Создатели фильма думали, что восстановление актрисы займет год-два, однако уже через месяц Гурченко попросила снять с нее гипс, чтобы вернуться к съемкам. Боли в ногах давали о себе знать актрисе до последнего дня.

«Небесные ласточки»

Кадр из фильма «Небесные ласточки»
Главную роль в картине исполнила 15-летняя грузинская актриса Ия Нинидзе, хотя изначально на нее претендовала Людмила Гурченко. Перед пробами она месяц сидела на диете, и делала все, чтобы хотя бы немного выглядеть на 16-летнюю героиню, когда в то время актрисе уже было 40. Гурченко все же получила роль в этом фильме, однако вовсе не ту о которой грезила. И актрисе все же удалось затмить своим участием всю картину.

«Легенда. Людмила Гурченко»

Кадр из фильма «Легенда. Людмила Гурченко»
Эта картина стала последней работой актрисы в кино. Во время съемок 75-летней актрисе приходилось петь и танцевать несколько часов подряд, и при этом она никогда не жаловалась. Актриса объясняла это тем, что никогда не тратила свои силы попусту. Во время просмотра получившейся картины сердце Людмилы Гурченко остановилось.
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Комментарии 21
Актеры , Мамы , Мама , Людмила Гурченко , Ия Нинидзе
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