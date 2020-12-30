Вспомнить все: как сейчас выглядит младший брат Кевина из фильма «Один дома»

В декабре этого года культовому фильму «Один дома» исполняется 30 лет! 30, Карл! Спорим, ты пересматриваешь его каждый Новый год? Однако не все знают, что младший брат Кевина Фуллер— реальный брат Маколея Калкина! Да-да, и Кирану Калкину уже 38 лет. Показываем, как он изменился!

Калкины выросли в семье бывшего бродвейского актёра Кристофера Корнелиуса и телефонистки Патриции Брентрап. Как и у Кевина из «Одного дома», у Кирана много братьев (четыре!) и сестер (две!). Кстати, актриса Бонни Беделия — тетя Кирана по отцовской линии.

Peopletalk

Впервые Калкин вышел на сцену в 2 года — Киран сыграл в постановке театра «Симфони-Спэйс». В 7 лет он стал известен как экранный брат Маколея. Прорыв в карьере наступил в 1998 году, когда Киран сыграл главную роли в драме «Великан».

Калкина также можно увидеть в следующих картинах: «Отец невесты», «Скотт Пилигрим против всех» и «Опасные игры». Киран был дважды номинирован на «Золотой глобус» за роль в сериале «Наследники», а третьи номинацию актер получил за фильм «Игби идет ко дну». Кстати, в 2013 году Калкин женился на Джаз Шартон, а в прошлом году у них родилась дочь.