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Что стало со звездами мыльных опер 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В начале девяностых годов прошлого века в жизнь россиян ворвались латиноамериканские сериалы. Первым по-настоящему взорвавшим телеэфир сериалом стала история про рабыню Изауру, ну а после сердца домохозяек завоёвывали «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Секрет тропиканки» и другие мыльные оперы. "Рамблер" рассказывает, как живут сегодня артисты, чьим героям все так сопереживали.

Луселия Сантус

Исполнительница роли Изауры, сыграла в сериале в 19 лет и моментально стала звездой Бразилии. Сейчас 63-летняя актриса предпочитает спокойную жизнь и самосовершенствование. Актриса была замужем и родила сына.

Вероника Кастро

Ее россияне впервые увидели в сериале «Богатые тоже плачут», востребована и по сей день. 68-летняя артистка снимается и выпускает музыкальные альбомы. Несмотря на то, что вокруг Вероники всегда было много мужчин, замуж она не вышла, но родила двоих сыновей, которым дала свою фамилию.

Виктория Руффо

Целеустремлённая красавица из мыльной оперы «Просто Мария», и сегодня, в 58 лет, — популярная мексиканская актриса, входящая в список самых высокооплачиваемых звёзд. От двух браков у Виктории трое детей.

Глория Пирес

В «Секрете тропиканки» сыграла сразу две роли. Она изображала двух сестёр-близняшек с очень разными характерами, что принесло ей колоссальную любовь публики. Она постоянно снималась, но это не помешало ей обзавестись тремя дочками, а в 41 год Глория родила долгожданного сына. Сейчас Пирес 57 лет и она по-прежнему одна из главных знаменитостей на бразильском телевидении.
Комментарии 1
Актеры , Видео , Глория Пирес , Вероника Кастро , Виктория Руффо
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