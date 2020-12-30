Как стакан молока повлиял на жизнь Фроси Бурлаковой 

Екатерине Савиновой были даны красота, актерский талант, великолепный голос. Но все это не смогло сделать ее успешной и счастливой — жизнь артистки оказалась тяжелой и закончилась трагически. «Рамблер» расскажет о судьбе звезды фильма «Приходите завтра».

Савинова с трудом поступила во ВГИК и даже начала сниматься в кино будучи еще студенткой. Ее первая роль была незаметной (девушку даже не указали в титрах), а вторая роль в картине «Кубанские казаки» стала проклятьем актрисы. Режиссер фильма Иван Пырьев , который на тот момент был главой «Мосфильма», получив отказ Екатерины и пощечину в ответ на свои ухаживания, внес артистку в «черный список»

Савинову по просьбе Пырьева несколько раз снимали с главных ролей, а потом и вовсе перестали приглашать на них. Екатерина старалась не унывать, находясь «в забвении» целых 13 лет. Она соглашалась на любые роли, играла со стопроцентной самоотдачей и ждала.

На помощь Савиновой пришел ее супруг режиссер Евгений Ташков , который специально для жены написал сценарий фильма «Приходите завтра». Екатерина прекрасно справилась с ролью Фроси Бурлаковой, которая практически повторила ее судьбу, несмотря на то, что на момент съемок «студентке» было уже далеко за 30.

Чтобы снять картину с Савиновой в главной роли Ташкову пришлось пойти на хитрость. Он перенес съемки из Москвы в Одессу, так как на нее «проклятье» Пырьева не распространялось. Кто же тогда мог знать, что именно там на украинской земле артистку поразит страшная болезнь. Выпив деревенского молока, Екатерина заразилась бруцеллезом. Из-за болезни даже пришлось прервать съемки на целый год.

Фильм «Приходите завтра» вышел в 1963 году и произвел настоящий фурор. Савинова получила свою долю славы и зрительской любви сполна, но оправиться от болезни ей так и не удалось. На фоне бруцеллеза у артистки развилась шизофрения, лишь регулярное лечение помогало ей сохранять ясность ума.

Несмотря на поддержку мужа и сына Андрея, Екатерина не смогла принять то положение, в котором оказалась: заметных ролей ей больше не предлагали, в больничной палате ей приходилось проводить по четыре месяца в год, а для близких она была, по ее мнению, лишь обузой. В апреле 1970 года Савинова отправилась к сестре в Новосибирск. До родственников она так и не добралась. Екатерина бросилась под поезд на узловой станции Новосибирска