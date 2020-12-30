Актер из России попал в рейтинг самых красивых на планете

Российский актер Алексей Воробьев попал в рейтинг «самых красивых лиц» на планете по версии TC Candler & Independent Critics. Он занял 33 строчку из 100 и обогнал голливудскую звезду Киану Ривза.
Первое место досталось видеоблогеру из Швеции Феликсу Чельберу (PewDiePie). На второй строчке оказался южнокорейский певец, участник группы BTS Ким Тхэхен, а на третьей — актер Крис Хемсворт.
Кроме того, в список самых красивых людей планеты вошли актер Генри Кавилл, теннисист Стефанов Циципас и футболист Криштиану Роналду.
Ранее «Рамблер» сообщал, что актер из России снимется в новых «Фантастических тварях».