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Ярмольник пожаловался на отсутствие заработка 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Ярмольник пожаловался на отсутствие заработка
Фото: РИА Новости
Актер Леонид Ярмольник столкнулся с проблемой отсутствия прибыли из-за пандемии. Об этом он рассказал РЕН ТВ.
Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ничего, из-за того, что пришлось отменить показ спектакля «И снова „С наступающим“», который актер поставил совместно с Николаем Фоменко.

«Спектакль "И снова "С наступающим" мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил»

Ярмольник также отметил другие трудности, с которыми артисты и театры столкнулись из-за пандемии.
«Обидно не за себя, а за других. Работать трудно, снимать и делать спектакли трудно, а если делаешь, то не понимаешь, будут ли его смотреть, пустят ли зрителя в театр»

По мнению Ярмольника, закрывать магазины и рестораны бессмысленно. Он отметил, что больший эффект был бы от закрытия метро.

Ранее "Рамблер" сообщал, что друг Петросяна рассказал о проблемах с деньгами у артиста.
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Актеры , Леонид Ярмольник , Николай Фоменко , РЕН ТВ
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