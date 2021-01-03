Ярмольник пожаловался на отсутствие заработка 

Актер Леонид Ярмольник столкнулся с проблемой отсутствия прибыли из-за пандемии. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ничего, из-за того, что пришлось отменить показ спектакля «И снова „С наступающим“», который актер поставил совместно с Николаем Фоменко

«Спектакль "И снова "С наступающим" мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил»

Ярмольник также отметил другие трудности, с которыми артисты и театры столкнулись из-за пандемии.

«Обидно не за себя, а за других. Работать трудно, снимать и делать спектакли трудно, а если делаешь, то не понимаешь, будут ли его смотреть, пустят ли зрителя в театр»