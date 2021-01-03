Рожков из «Уральских пельменей» устроился заливать каток 

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Пока многие артисты жалуются на безденежье на фоне пандемии коронавируса, Андрей Рожков из "Уральских пельменей" уже ищет новые способы заработка. Об этом он заявил в своем Instagram. Артист опубликовал видео, в котором рассказал, что осваивает новую профессию. Рожков устроился заливать каток.

"В продолжение темы. Корпоративов нет. Вот, приходится заливать каток. Подрядился. Нормально платят кстати!",

— сказал артист и поздравил всех с Новым годом.

"Пример для "умирающих с голоду" артистов!",

— написала в комментариях одна из подписчиц.