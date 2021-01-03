Рожков из «Уральских пельменей» устроился заливать каток 

Пока многие артисты жалуются на безденежье на фоне пандемии коронавируса, Андрей Рожков из "Уральских пельменей" уже ищет новые способы заработка. Об этом он заявил в своем Instagram. Артист опубликовал видео, в котором рассказал, что осваивает новую профессию. Рожков устроился заливать каток.
"В продолжение темы. Корпоративов нет. Вот, приходится заливать каток. Подрядился. Нормально платят кстати!",
— сказал артист и поздравил всех с Новым годом.
"Пример для "умирающих с голоду" артистов!",
— написала в комментариях одна из подписчиц.
Ранее "Рамблер" писал, что Юлиан дал совет «обнищавшим» звездам.