Умерла «девушка Бонда» Таня Робертс 

Фото: Кадр из фильма «Вид на убийство»

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Американская актриса Таня Робертс , сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" 1985 года, умерла. Ей было 65 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Известно, что актриса вышла на прогулку с собаками 24 декабря. Вернувшись домой, она упала и получила травму. Робертс госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 января она скончалась.

Актриса сыграла в фильмах «Повелитель зверей», «Шина — королева джунглей», «Почти беременна» и других.