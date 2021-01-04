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Умерла «девушка Бонда» Таня Робертс 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Умерла «девушка Бонда» Таня Робертс
Фото: Кадр из фильма «Вид на убийство»
Американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" 1985 года, умерла. Ей было 65 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
Известно, что актриса вышла на прогулку с собаками 24 декабря. Вернувшись домой, она упала и получила травму. Робертс госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 января она скончалась.
Актриса сыграла в фильмах «Повелитель зверей», «Шина — королева джунглей», «Почти беременна» и других.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Владимир Коренев скончался от коронавируса.
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