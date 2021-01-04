Басилашвили госпитализировали с коронавирусом 

Актер Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает РБК.
Как рассказала изданию дочь Басилашвили Ксения, на госпитализации настояли медики из-за возраста артиста. Ему 86 лет.
«Олегу Валериановичу предложили госпитализацию, и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — сообщила Ксения.
До конца месяца в афише на сайте Большого драматического театра имени Товстоногова, где служит актер, нет спектаклей с его участием.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно о состоянии Фрейндлих.