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Басилашвили госпитализировали с коронавирусом 

Анна Арсеньева 17 минут назад
Басилашвили госпитализировали с коронавирусом
Фото: Рамблер
Актер Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает РБК.
Как рассказала изданию дочь Басилашвили Ксения, на госпитализации настояли медики из-за возраста артиста. Ему 86 лет.

«Олегу Валериановичу предложили госпитализацию, и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — сообщила Ксения.

До конца месяца в афише на сайте Большого драматического театра имени Товстоногова, где служит актер, нет спектаклей с его участием.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно о состоянии Фрейндлих.
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