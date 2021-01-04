Басилашвили госпитализировали с коронавирусом 

«Олегу Валериановичу предложили госпитализацию, и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — сообщила Ксения.