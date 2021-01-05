Меньшиков назвал актерство «идиотской профессией» 

Худрук театра имени М. Н. Ермоловой и народный артист России Олег Меньшиков в эфире YouTube-канала «Георгий за кадром» поделился своим мнением о профессии актера.

Меньшиков уже довольно давно нашел себя в режиссуре театра и чувствует себя в этом амплуа весьма комфортно. При этом большинство зрителей любят его именно как актера. Сам же артист неожиданно признался, что не испытывает особого пиетета к этой профессии. Меньшиков объяснил, что считает актерскую карьеру очень зависимой: от режиссеров, мнения зрителей и множества других факторов.

Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен… Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет,

— поделился своим мнением Меньшиков.