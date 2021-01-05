Российские актрисы, о которых зрители забыли

Часто в мире кинематографа случается так, что на смену одним популярным актрисам приходят другие. Некогда известные, прославившиеся звезды уходят на второй план, уступая место своим молодым коллегам. О каких российских актрисах зрители незаслуженно забыли?

Звезда снялась во многих отечественных фильмах и сериалах, но прославилась благодаря кинопроекту «Две судьбы» (2002-2008). Кроме того, на съемочной площадке сериала Мария познакомилась со своим будущим мужем. После этой работы Куликову начали узнавать на улице, а режиссеры стали приглашать ее в свои проекты. Актриса превратилась в настоящую звезду мелодрам, но вот в последнее время она играет второстепенные роли, появляясь на непопулярных телеканалах.

Телезрителей когда-то покорил нежный образ Анны в сериале «Татьянин день» (2007-2008). Кроме того, актриса снялась еще в нескольких популярных кинопроектах: «Участок» (2003), «Есенин» (2005), «Вызов» (2006). Постепенно Анна перестала появляться на рейтинговых телеканалах, предпочтя играть в мелодрамах. Сейчас актриса практически не выходит в свет, а на экранах появляется редко.

Красотка полюбилась многим зрителям благодаря блистательной игре в нашумевшем сериале «Кармелита» (2005). Однако Зимина, даже став звездой сериала, предпочла карьере актрисы работу телеведущей. С 2010 года Зимина ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале, а в кино— и телепроектах не появляется. О Юлии Зиминой как актрисе практически все забыли.

Клео.Ру

Когда-то Валерия Ланская блистала на телеэкранах, играя в сериале «Принцесса цирка» (2007-2008). Сейчас актрису практически не приглашают на съемки в кино, а сама она изредка появляется в мелодрамах, играя второстепенные роли. Звезда посвятила себя воспитанию сына, 5-летнего Артема.

Гусева когда-то была популярной театральной актрисой, которая позже решила покорить и телеэкраны. И это у нее получилось. Звезда прославилась благодаря игре в таких проектах, как «Бригада» (2002), «Есенин» (2005), «Жаркий лёд» (2008). Актриса и сейчас не оставляет свою работу, блестяще перевоплощаясь в любые роли, но не все зрители узнают Гусеву на экранах.