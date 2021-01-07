Как сложилась судьба актрисы из «Трех орешков для Золушки» 

Премьера фильма «Три орешка для Золушки» состоялась еще в 1973 году. В Чехии эта картина была признана лучшей сказкой XX века. Роль Золушки исполнила чешская актриса Либуше Шафранкова . «Рамблер» расскажет, как слоилась ее жизнь спустя столько лет.

С самого детства Либуше мечтала стать актрисой, однако ее родителям не нравилась эта затея. И тогда она сбежала из дома и отправилась на киностудию «Барандов». На родителей так повлиял поступок дочери, что они решили не мешать, а помогать ей исполнить мечту.

После окончания школы, девушку приняли в театральное училище. И почти сразу же Либуше стали приглашать сниматься в кино. Так ее первой киноработой стала картина «Бабушка» , после которой ее пригласили уже на роль Золушки в фильм-сказку «Три орешка для Золушки». Спустя некоторое время актрису стали приглашать во многие популярные проекты.

Параллельно со съемками в кино Либуше много лет работала ведущей на чешском телевидении. Несмотря на то, что актриса тщательно скрывает свою личную жизнь, известно, что она замужем за Йозефом Абрагама. У пары есть сын, который на сегодняшний день является одним из самых популярных продюсеров в Чехии.

Кадр из фильма

В 2015 году актрисе диагностировали рак легких. Либуше пришлось лечь в больницу и перенести операцию. Шафранкова даже не смогла приехать на церемонию вручения медали за заслуги в области искусства. Вместо нее награду получила сестра Мирослава. Известно, что актриса до сих пор борется с болезнью.

Последний проект с участием Либуше вышел в 2014 году — фильм «Заложник».