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Как сложилась судьба актрисы из «Трех орешков для Золушки» 

Мария Грибова 11 часов назад
Как сложилась судьба актрисы из «Трех орешков для Золушки»
Фото: Кадр из фильма «Три орешка для Золушки»
Премьера фильма «Три орешка для Золушки» состоялась еще в 1973 году. В Чехии эта картина была признана лучшей сказкой XX века. Роль Золушки исполнила чешская актриса Либуше Шафранкова. «Рамблер» расскажет, как слоилась ее жизнь спустя столько лет.
С самого детства Либуше мечтала стать актрисой, однако ее родителям не нравилась эта затея. И тогда она сбежала из дома и отправилась на киностудию «Барандов». На родителей так повлиял поступок дочери, что они решили не мешать, а помогать ей исполнить мечту.
После окончания школы, девушку приняли в театральное училище. И почти сразу же Либуше стали приглашать сниматься в кино. Так ее первой киноработой стала картина «Бабушка», после которой ее пригласили уже на роль Золушки в фильм-сказку «Три орешка для Золушки». Спустя некоторое время актрису стали приглашать во многие популярные проекты.
Параллельно со съемками в кино Либуше много лет работала ведущей на чешском телевидении. Несмотря на то, что актриса тщательно скрывает свою личную жизнь, известно, что она замужем за Йозефом Абрагама. У пары есть сын, который на сегодняшний день является одним из самых популярных продюсеров в Чехии.
Кадр из фильма
В 2015 году актрисе диагностировали рак легких. Либуше пришлось лечь в больницу и перенести операцию. Шафранкова даже не смогла приехать на церемонию вручения медали за заслуги в области искусства. Вместо нее награду получила сестра Мирослава. Известно, что актриса до сих пор борется с болезнью.
Последний проект с участием Либуше вышел в 2014 году — фильм «Заложник».
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Актеры , Бабушка , Либуше Шафранкова
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