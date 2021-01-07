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63-летнего героя фильма «Рокки» засняли с 24-летней любовницей 

Даня Виттиг 3 часа назад
Пожилого героя фильма «Рокки» засняли с 24-летней красоткой
Фото: кадр из фильма "Рокки"
Папарацци засняли 63-летнего актера Дольфа Лундгрена, звезду фильма «Рокки 4», с 24-летней любовницей Эммой Крокдал в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
Пара была замечена за покупками в одном из супермаркетов Лос-Анджелеса. Издание отметило, что в конце 2020 года пара спровоцировала слухи о грядущей свадьбе — их заметили с обручальными кольцами на руках.
@dolphlundgren
Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, пара вместе уже год. Лундгрен и Крокдал начали встречаться в 2019-м после знакомства в спортзале.
Ранее "Рамблер" сообщал о голливудских парах, которым наплевать на возраст.
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