Из жизни ушла еще одна легенда советского кинематографа 

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Народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни. Прощание пройдет 11 января. Хлевинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Актер стал любимцем зрителей после участия в картинах "Вся королевская рать" , "Большая перемена", "Берега", "Вечный зов", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Валентин и Валентина" и многих других.

В 1988 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2002-м — звание народного артиста России.