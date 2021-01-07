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Из жизни ушла еще одна легенда советского кинематографа 

Даня Виттиг 2 часа назад
Из жизни ушла еще одна легенда советского кинематографа
Фото: кадр из фильма "Вечный зов"
Народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни. Прощание пройдет 11 января. Хлевинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Актер стал любимцем зрителей после участия в картинах "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега", "Вечный зов", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Валентин и Валентина" и многих других.
В 1988 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2002-м — звание народного артиста России.
Ранее "Рамблер" сообщал, какой российский актер попал в список самых красивых людей планеты.
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