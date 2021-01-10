Почему Моргунова отправили в отставку после «Кавказской пленницы» 

Когда произносят «советская комедия», сразу вспоминаются блестящие фильмы Леонида Гайдая . А троица Трус-Балбес-Бывалый — очаровательные и нелепые мошенники — стала талисманом и залогом успеха картин великого режиссера. Мало кто знает, что за кадром с первого фильма остались страшные конфликты Леонида Гайдая и Евгения Моргунова , о которых сейчас и расскажет «Рамблер».

Когда задумывался фильм «Пес Барбос и необычный кросс», прославивший трио, за плечами Гайдая было две провалившихся картины в прокате. Его никто не знал, и Моргунов, который считался «королем эпизода», не хотел участвовать в непонятном, как ему казалось, 10-минутном проекте. Его долго уговаривал Гайдай, затем подключился директор Мосфильма Пырьев, пообещал повышенный гонорар, и Моргунов нехотя согласился.

Но вел себя на съемках, мягко говоря, некрасиво. Мог отказаться, например, бегать: «не встану, пусть собака бежит», оспаривал мнение режиссера и вообще делал вид, что снизошел до никому неизвестного Леонида. После съемок Гайдай был непреклонен: больше ноги строптивого Моргунова в его фильмах не будет.

Но короткометражка имела большой успех, была продана в 140 стран мира, что Гайдая весь «Мосфильм» стал уговаривать продолжать снимать троицу. Их стали приглашать и другие режиссеры, такие как Рязанов, Карелов, они стали непременными участниками «Голубых огоньков». Фильм, где засветилась троица, непременно ожидал успех у зрителей.

Но проблемы внутри коллектива не закончились, а только обострились. Вицин всегда был отстраненным. Он не пил, занимался йогой, на перекурах не травил киношные байки с остальными. Держался в сторонке. Моргунов же продолжал вести себя заносчиво.

Миролюбивый Никулин пытался, как мог, сгладить напряженные отношения Гайдая и Моргунова, но тщетно. Да что там, троица приносила «Мосфильму» бешеную прибыль, и даже высокопоставленные чиновники уговаривали Гайдая не бросать снимать их. В результате вышли еще несколько фильмов.

Но съемки культовой «Кавказской пленницы» стали последней каплей в чаше терпения Гайдая. Он открыто сказал Моргунову, что это их последняя совместная работа. Он отказался сотрудничать с Моргуновым, таким образом отправив востребованного актера в отставку. Больше в жизни Евгения таких значимых работ не было.