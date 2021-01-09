Что стало со звездой «Миллионера из трущоб» 

Популярный фильм «Миллионер из трущоб» о молодом парне, который находится в шаге от победы на телеигре, вышел еще в 2008 году. Главную роль в картине исполнил Дев Патель. «Рамблер» расскажет, как изменился актер спустя почти 13 лет.

Свою первую роль Патель исполнил еще в школьной постановке «Двенадцатой ночи». А свою полноценную актерскую карьеру Дев начал в конце 2006 года, снявшись в молодежном сериале «Молокососы». Все благодаря матери молодого артиста, которая увидела объявление о кастинге в британской газете Metro.

Но широкую известность актер получил после съемок в фильме «Миллионер из трущоб». За эту работу Патель был номинирован и награжден множествами премиями. А фильм стал лауреатом премии «Оскар» в восьми категориях. Позже молодого актера стали приглашать во многие популярные проекты, среди которых была картина «Повелитель стихий» по мультфильму «Аватар: Легенда об Аанге».

В 2021 году запланирован выход фильма «Легенда о Зеленом рыцаре», где Патель исполнил одну из значимых ролей.

Что касается личной жизни актера, то он ее тщательно оберегает от посторонних. Однако все же в 2017 году стало известно об отношениях Пателя с актрисой Тильдой Кобэм-Херви, с которой он познакомился во время съемок «Отель Мумбаи: Противостояние».