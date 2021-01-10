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80-летняя Светлана Светличная призналась в романе с молодым актером 

Диана Товсепова 10 часов назад
80-летняя Светличная признала роман с молодым актером
Фото: @svetlana__svetlichnaya
80-летняя заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная подтвердила роман с 37-летним актером Иваном Николаевым. Об этом сообщило издание "Экспресс-газета".
Так, Светличная отмечает, что с Иваном готова встретить старость и, несмотря на то, что годится ему в бабушки, чувствует с ним родство душ.

«Он очень умный, интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин. Что касается Вани, то он — моя главная защита. С годами ко мне пришла мудрость. И я стала понимать, что любая женщина, да еще в моем возрасте, нуждается в защите и опоре, которая позволяет в непростых моментах широко расправить плечи», — цитирует актрису издание.

Соцсети
В Сети новость о таком романе восприняли особенно бурно. Многие пользователи, зрители и преданные фанаты актрисы не поверили в искренность этих отношений.
«Посмешище! Бабушка и правнук!», «Парень ждет квартиру в Москве», «Уже не знают, как пропиариться!», — комментируют россияне.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Петросян вывел в свет молодую помощницу.
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Комментарии 67
Актеры , Иван Николаев , Светлана Светличная
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