80-летняя Светличная признала роман с молодым актером

Так, Светличная отмечает, что с Иваном готова встретить старость и, несмотря на то, что годится ему в бабушки, чувствует с ним родство душ.

«Он очень умный, интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин. Что касается Вани, то он — моя главная защита. С годами ко мне пришла мудрость. И я стала понимать, что любая женщина, да еще в моем возрасте, нуждается в защите и опоре, которая позволяет в непростых моментах широко расправить плечи», — цитирует актрису издание.

Соцсети

В Сети новость о таком романе восприняли особенно бурно. Многие пользователи, зрители и преданные фанаты актрисы не поверили в искренность этих отношений.

«Посмешище! Бабушка и правнук!», «Парень ждет квартиру в Москве», «Уже не знают, как пропиариться!», — комментируют россияне.