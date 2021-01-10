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Иностранные актеры, которые стали популярны благодаря русскому кино 

Мария Грибова 3 часа назад
Иностранные актеры, прославившиеся благодаря русскому кино
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Каждый из этих актеров пытался строить свою карьеру на родине, но удалось добиться успеха только в России. «Рамблер» расскажет об иностранцах, которые стали популярны благодаря русскому кино.

Барбара Брыльска

Барбара стала известна широкой публике после выхода картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Участие в этом проекте принесло польской актрисе Государственную премию СССР. Позже актриса снялась еще в нескольких советских и российских фильмах.

Один Байрон

Кадр из сериала «Интерны»
Родился и вырос в Америке, а в Россию начинающий актер попал по системе обмена между театральными университетами разных стран. Байрон стал студентом Школы-студии МХАТ. А потом прославился благодаря роли студента-медика в ситкоме «Интерны».

Эва Шикульска

Одну из своих первых главных ролей Эва сыграла в советском фильме «Звезда пленительного счастья». Польская актриса довольно быстро выучила русский язык. А после премьеры картины стала самой настоящей звездой Советского Союза. Как-то в интервью Шикульска призналась, что именно советский кинематограф помог ей построить успешную карьеру.

Милош Бикович

Кадр из фильма «Холоп»
На сегодняшний день сербский актер Милош Бикович считается одним из самых востребованных в России. Он снялся в таких популярных проектах, как «Лед», «Отель Элеон», «Магомаев» и «Холоп».
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Комментарии 10
Актеры , Звезда пленительного счастья , Ирония судьбы, или с легким паром! , Отель Элеон , Лёд , Барбара Брыльска , Эльдар Рязанов , Милош Бикович
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