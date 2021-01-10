Иностранные актеры, прославившиеся благодаря русскому кино

Каждый из этих актеров пытался строить свою карьеру на родине, но удалось добиться успеха только в России. «Рамблер» расскажет об иностранцах, которые стали популярны благодаря русскому кино.

Один Байрон

Кадр из сериала «Интерны»

Родился и вырос в Америке, а в Россию начинающий актер попал по системе обмена между театральными университетами разных стран. Байрон стал студентом Школы-студии МХАТ. А потом прославился благодаря роли студента-медика в ситкоме «Интерны».

Эва Шикульска

Одну из своих первых главных ролей Эва сыграла в советском фильме «Звезда пленительного счастья». Польская актриса довольно быстро выучила русский язык. А после премьеры картины стала самой настоящей звездой Советского Союза. Как-то в интервью Шикульска призналась, что именно советский кинематограф помог ей построить успешную карьеру.

Кадр из фильма «Холоп»