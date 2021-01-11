Почему Хабенский занялся благотворительностью 

Имя этого актера сегодня на слуху. Артист органично смотрится и в комедийном жанре, и в военных картинах, и в мелодрамах, и в приключениях. Фильмы с Константином Хабенским вызывают неизменный интерес, театральные спектакли тоже имеют широкую аудиторию. Благодаря таланту и харизме на сегодняшний день он считается самым высокооплачиваемым актером российского кино. Кроме того, он активно занимается благотворительностью.

Сегодня, 11 января, день рождения артиста. Ему исполнилось 49 лет. В честь праздника "Рамблер" решил рассказать, почему Хабенский основал фонд помощи.

Константин Юрьевич, несмотря на весьма успешную карьеру киноактера, продолжает играть в театре. «Белая Гвардия» «Гамлет» , «Трехгрошовая опера», «Утиная охота» — это мои любимые спектакли с Хабенским. Для многих наличие имени Константина Юрьевича в списке актеров на постере или плакате — это знак качества и дополнительная мотивация посмотреть кинофильм или посетить спектакль.

Помимо кино и театра Константин Юрьевич тратит огромную часть своей жизни на куда менее публичное, но отнюдь не менее важное дело — благотворительность. Около десяти лет назад Хабенский пережил большую личную драму. От онкологического заболевания умерла его горячо любимая жена Анастасия. На руках актера остался малолетний сын. Это была врезающаяся в душу история.

Чтобы продлить жизнь Насти Константин Хабенский соглашался на любую работу. Весь гонорар шел на оплату дорогостоящего лечения супруги. Когда не хватало и этих денег, он занимал у друзей. А потом они обвенчались в больничной палате. Однако неравную борьбу со смертью, увы, проиграли. После ухода Анастасии Хабенский не сломался. Он продолжил эту борьбу и основал фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга.