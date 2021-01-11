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Почему Хабенский занялся благотворительностью 

Полина Алферова 3 часа назад
Имя этого актера сегодня на слуху. Артист органично смотрится и в комедийном жанре, и в военных картинах, и в мелодрамах, и в приключениях. Фильмы с Константином Хабенским вызывают неизменный интерес, театральные спектакли тоже имеют широкую аудиторию. Благодаря таланту и харизме на сегодняшний день он считается самым высокооплачиваемым актером российского кино. Кроме того, он активно занимается благотворительностью.
Сегодня, 11 января, день рождения артиста. Ему исполнилось 49 лет. В честь праздника "Рамблер" решил рассказать, почему Хабенский основал фонд помощи.
Константин Юрьевич начинал свою карьеру, как и многие актеры, с работы в театре. Исполнив несколько небольших ролей, он дебютировал в кино в 1994 году. За 26 лет актерской карьеры он сыграл в большом количестве по-настоящему важных, проблемных, злободневных фильмов, таких как: «Географ глобус пропил», «Домовой», «Селфи», «Коллектор» и других. Нельзя не отметить и исторические картины, в которых принимал участие Хабенский. «Собибор», «Троцкий», «Адмиралъ», «Время первых» — все эти фильмы воспитывают патриотизм, заставляют зрителя задуматься, с другой стороны увидеть реальных исторических личностей и, конечно, вынести для себя что-то свое.
Константин Юрьевич, несмотря на весьма успешную карьеру киноактера, продолжает играть в театре. «Белая Гвардия», «Гамлет», «Трехгрошовая опера», «Утиная охота» — это мои любимые спектакли с Хабенским. Для многих наличие имени Константина Юрьевича в списке актеров на постере или плакате — это знак качества и дополнительная мотивация посмотреть кинофильм или посетить спектакль.
Помимо кино и театра Константин Юрьевич тратит огромную часть своей жизни на куда менее публичное, но отнюдь не менее важное дело — благотворительность. Около десяти лет назад Хабенский пережил большую личную драму. От онкологического заболевания умерла его горячо любимая жена Анастасия. На руках актера остался малолетний сын. Это была врезающаяся в душу история.
Чтобы продлить жизнь Насти Константин Хабенский соглашался на любую работу. Весь гонорар шел на оплату дорогостоящего лечения супруги. Когда не хватало и этих денег, он занимал у друзей. А потом они обвенчались в больничной палате. Однако неравную борьбу со смертью, увы, проиграли. После ухода Анастасии Хабенский не сломался. Он продолжил эту борьбу и основал фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга.
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Актеры , Фото , Троцкий , Домовой , Время первых , Коллектор , Географ глобус пропил , Собибор , Гамлет , Адмиралъ , Белая гвардия , Селфи , Константин Хабенский
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