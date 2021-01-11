10 кинопар, которых невзлюбили из‑за ужасной актерской игры 

Казалось бы, у актеров такое призвание — изображать все, что попросят, подделывать чувства, находить контакт друг с другом, особенно когда речь идет о романтических линиях. Но не все кинопартнеры органично смотря друг с другом, да и конфликты на съемочной площадке тоже никто не отменял.

На некоторых знаменитостей даже выливали тонну критики и недовольства — ведь обмануть зрителя сложно. При этом фильмы не обязательно будут провальными: они могут получать номинации на «Оскар», признаваться лучшими за последние 100 лет, но вот достаточного душевного отклика, увы, не найдут.

Многие фанаты саги о мальчике-волшебнике остались недовольны тем, как актеры изобразили зарождающиеся чувства между героями. Это списывали на давнюю дружбу между Бонни и Дэниелом, отсутствием таланта у кого-то из них или у обоих сразу — в общем, оправданий было много. Только вот отношение зрителей так и осталось негативным: многим на самом деле не хватило и «искры», и искренности.

Несмотря на обилие откровенных сцен в фильме, зрителям оказалось недостаточно страсти между персонажами. Сами актеры говорят, что это из-за того, что они оба на момент съемок были в отношениях. Их формат отношений скорее дружеский, поэтому для такой эротичной картины, как «50 оттенков серого», эти двое подходили меньше всего.

Вместо Сандры Буллок в «Предложении» должна была сыграть Джулия Робертс , но «красотку» не устроили условия. Из-за этого союз Рейнольдс-Буллок попал под опалу. Никому не нравилось их взаимодействие на экране. Подобный «дисконнект», возможно, появился из-за очень напряженных отношений самих актеров: в 2011 таблоиды утверждали, что между ними что-то есть.

Для Киры Найтли роль Элизабет в «Гордости и предубеждении» была долгожданной. Для роли мистера Дарси режиссёры долго не могли подобрать подходящего актера. До этого Колин Ферт уже слишком явно ассоциировался у зрителя с этим персонажем. В итоге кастинг успешно прошел Мэттью Макфэдьен. Только вот, к сожалению, парочка из него и Киры Найтли получилась неудачная, что и испортило впечатление от фильма.

Брэд Питт и Джулия Робертс, «Мексиканец»

Не всегда талант двух актеров может помочь им сделать качественный дует и придать фильму особый шарм. Например, Джулия Робертс и Брэд Питт оказались не очень органичной парой. Такой тандем вызывал скорее недоверие, чем расположение и любовь, поэтому на качестве фильма визуальная несовместимость актеров тоже сказалась. Однако нет худа без добра: на площадке Джулия Робертс повстречала своего будущего мужа, оператора Дэниела Модера.

Леонардо Ди Каприо и Марион Котийяр, «Начало»

В то, что между актерами была искра, никто не хотел верить. Этого и не было видно на экране. Говорят, из-за того, что перед премьерой уже было доподлинно известно о возможном участии Кейт Уинслет . Актриса в последний момент отказалась от участия, но поклонники уже были разбиты: культовый киношный союз Лео и Кейт мог бы все исправить.

В ленте «Ванильное небо» прекрасно все: отсылки, сюжет, многогранность, потаенные смыслы, картинка, актеры. Только вот актеры сами по себе, а не в союзе. В СМИ говорили, что Пенелопе и Тому было сложно найти общий язык из-за разницы мировоззрений, поэтому на экране передать настоящую любовь им было просто невозможно. Однако стоит заметить, что они старались.

Фанаты исторической картины о королеве Виктории как один заявляют: чего-то не хватало в любовной линии. Возможно, искренности. Дуэт Руперта и Эмили выглядит так искусственно и неправдоподобно, что для многих такой результат стал настоящим разочарованием.

Помимо актерских способностей и заурядной мимики Кристен Стюарт фанаты саги не обошли стороной еще и вопрос отношений актеров на экране. Всем известно, что в свое время Роберт и Кристен состояли в отношениях почти 5 лет. Назвать этот союз счастливым можно с превеликим трудом из-за измен и постоянных ссор. Видимо, парочка «вытащила сор из избы» и на площадке не смогла показать настоящей любви между школьницей и вампиром.

Кристофер Игэн и Аманда Сейфрид, «Письма к Джульетте»