Абдулов и Алферова. Любовь и трагедия двух звезд

Когда знаменитому актеру Александру Гаврииловичу Абдулову исполнилось 50, он дал обширное интервью, в котором рассказывал о своей жизни и планах на будущее, делая акцент на том, что лучшие годы уже позади. Журналисты подбадривали артиста, говоря, что у него еще есть масса времени для того, чтобы реализовать себя, а также имеется возможность сполна насладиться жизнью.

Абдулов же сухо ответил, что в лучшем случае ему осталось два десятка лет, а это всего лишь «20 раз увидеть зиму и 20 раз порадоваться весне». Он считал, что это слишком мало, а через 4 года скончался от смертельной болезни — рака легких.

Единственная любовь

За год до смерти Александр Гавриилович женился во второй раз и даже успел увидеть свою новорожденную дочку Евгению, но признавался сам, что до конца своих дней любил одну-единственную женщину — первую супругу, в браке с которой провел молодые годы и которую потерял из-за собственной инфантильности — Ирину Алферову

Еще бы, ведь на этой женщине Абдулов был женат целых 17 лет. Чего только стоило актеру завоевать прекрасную Ирину, которая по праву считалась одной из самых красивых отечественных актрис.

К тому же, она была на два года старше претендента на руку и сердце, гораздо известнее него, уже побывала в браке с болгарским дипломатом, Бойко Гюровым, и воспитывала дочь Ксению. Поэтому Алферова не слишком-то охотно и согласилась на отношения с Абдуловым.

Эксцентричному кавалеру пришлось целый год ухаживать за дамой сердца. А чтобы услышать заветное «да», он целый час носил Ирину на руках. Это произошло на гастролях «Ленкома» в Ереване, а уже совсем скоро состоялась свадьба двух самых красивых, талантливых и харизматичных актеров.

Демонстративная идиллия

Александр сразу принял как родную дочь Ирины Ксению. Своими детишками пара так и не обзавелась. Возможно, поэтому Абдулова так привлекало внимание поклонниц. Спустя время именно частые измены станут причиной разрыва этих двух невероятных людей.

А пока у них все складывалось отлично, карьера у обоих шла вверх, хотя уже на то время успешной актрисе, сыгравшей Констанцию в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», пришлось уступить Абдулову, который появился лишь в нескольких эпизодах этой легендарной картины.

Ирина прекрасно понимала, что две знаменитости в семье — это чересчур, и предусмотрительно отошла на второй план.

Для нее важнее всего были любовь и семья, поэтому из строптивой актрисы она превратилась в покорную жену. Тем не менее, это ситуацию не спасло.

Звездная слава стала настоящим испытанием для Александра Гаврииловича. Первый красавец отечественного кино появлялся во многих фильмах и имел целую армию поклонниц. Сам он никогда не искал приключений на стороне, но не мог отказать стольким прелестным дамам, так жадно требующим его внимания.

Намеки судьбы

Однажды Абдулов и Алферова вместе снялись в культовой драме «С любимыми не расставайтесь» . Там они играли разведенных супругов. И хотя фильм вышел на экраны в 1979 году и до развода оставалось еще 14 долгих лет, эта совместная работа будто бы стала предзнаменованием неминуемого расставания.

Спустя 3 года последовала еще одна совместная работа с красивым названием — «Предчувствие любви». Сюжет этого фильма еще больше намекал на печальное будущее пары.

Александр в нем сыграл молодого талантливого изобретателя Сергея, которому время от времени мерещилась девушка-видение — ее сыграла Ирина. Сергей все время гнался за желанной дамой, но призрак растворялся в толпе прохожих.

Неизбежность

В 1993 году Абдулов и Алферова все же развелись, хотя перестали жить вместе еще за два года до начала бракоразводного процесса. Перед тем, как порвать с Александром, Ирина решилась на авантюру — она отомстила любимому за все обиды, вечера одиночества, слухи и сплетни, сопровождавшие их семью все эти годы. Алферова снялась в очень чувственном клипе Александра Серова «Ты меня любишь». Откровенное видео вызвало широкий общественный резонанс.

Многие судачили за спиной о том, что актриса пустилась во все тяжкие, но мало кто знал, какая буря бушевала в израненной женской душе.

В тот момент Алферова чувствовала себя стоящей над пропастью. Еще один шаг — она полетит вниз и разобьется. В этот ужасный момент лучами света во тьме стали понимание, любовь и, главное, осторожность Сергея Мартынова . Он познакомился с Ириной еще в 1991 году, но не решался вмешиваться в ее отношения с официальным мужем. В 1993 году Мартынов все-таки сделал первый шаг.

Абдулов же некоторое время был свободен. Возможно, он надеялся на прощение любимой. В «нулевых», видимо, он его получил, хоть и не в том формате, в котором ожидал. Нет, артисты не сошлись снова. Александр и Ирина стали партнерами на театральной сцене. А через пару лет Абдулов и Алферова снялись в сериале «Капкан», где даже присутствовали постельные сцены.

Именно тогда всем стало понятно, что только будучи эмоционально и духовно близкими, а также не имея злости и взаимных обид, можно было так великолепно играть в телешоу.