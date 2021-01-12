Как сейчас выглядит Алиса из фильма «Гостья из будущего» 

Премьера многосерийного фильма «Гостья из будущего» состоялась более 35 лет. Главную роль в нем исполнила Наталья Гусева, после замужества — Мурашкевич. «Рамблер» расскажет, как изменилась актриса, и чем она сейчас занимается.
Наталья родилась в семье оператора электронной промышленности и врача-терапевта. Училась в обычной средней школе, пока в учебное заведение не пришел ассистент Киностудии имени М. Горького, который искал детей с хорошей дикцией. Наталья оказалась среди отобранных, и позже девочку пригласили на пробы, а потом и в кино. Свою первую роль Гусева исполнила в короткометражном фильме «Опасные пустяки».
Во время озвучки своей героини Наталья попала на глаза ассистенту режиссера Павла Арсенова, который искал девочку на роль Алисы Селезнёвой в телефильме «Гостья из будущего». В последствии именно она сделала Гусеву популярной даже за пределами Советского Союза.
Позже в фильмографии юной актрисы появились такие картины, как «Гонка века», «Лиловый шар» и «Воля вселенной». И после этого Наталья на долгое время пропала с экранов.
Окончив школу, Гусева поступила в Московский государственный институт тонкой химической технологии на факультет биотехнологии. А после этого работала научным сотрудником НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Фото из личного архива
В 2008 году Гусева вновь вернулась на экраны, сыграв небольшую роль в сериале «Литейный, 4». А еще через год озвучила героя в мультфильме «День рождения Алисы».
Сейчас Наталья не работает, она посвятила свою жизнь воспитанию дочерей Алеси, от брака с руководителем филиала белорусской телекомпании «Свой Круг» Денисом Мурашкевичем, и Софии, от брака с дизайнером Сергеем Амбиндером.