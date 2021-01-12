Как сейчас выглядит Алиса из фильма «Гостья из будущего» 

Наталья родилась в семье оператора электронной промышленности и врача-терапевта. Училась в обычной средней школе, пока в учебное заведение не пришел ассистент Киностудии имени М. Горького, который искал детей с хорошей дикцией. Наталья оказалась среди отобранных, и позже девочку пригласили на пробы, а потом и в кино. Свою первую роль Гусева исполнила в короткометражном фильме «Опасные пустяки».

Во время озвучки своей героини Наталья попала на глаза ассистенту режиссера Павла Арсенова , который искал девочку на роль Алисы Селезнёвой в телефильме «Гостья из будущего». В последствии именно она сделала Гусеву популярной даже за пределами Советского Союза.

Окончив школу, Гусева поступила в Московский государственный институт тонкой химической технологии на факультет биотехнологии. А после этого работала научным сотрудником НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Фото из личного архива

В 2008 году Гусева вновь вернулась на экраны, сыграв небольшую роль в сериале «Литейный, 4». А еще через год озвучила героя в мультфильме «День рождения Алисы».

Сейчас Наталья не работает, она посвятила свою жизнь воспитанию дочерей Алеси, от брака с руководителем филиала белорусской телекомпании «Свой Круг» Денисом Мурашкевичем, и Софии, от брака с дизайнером Сергеем Амбиндером.