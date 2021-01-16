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Почему Петросян отказался от роли Шурика в «Операции „Ы“» 

Мира Маркина 1 час назад
Почему Петросян отказался от роли Шурика в «Операции Ы»
Фото: @petrosyanevgeny
"Операция «Ы» и другие приключения Шурика" — одна из самых популярных комедий среди россиян. С момента ее выхода на экраны прошло более полувека, но, даже несмотря на это, картину с удовольствием пересматривают как старшее поколение, так и младшее.
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Сейчас нам сложно представить в роли Шурика кого-то кроме Александра Демьяненко. Настолько актер органично вжился в эту роль. Однако Гайдай очень долго не мог выбрать артиста. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
В поисках актера на роль Шурика Леонид Гайдай пересмотрел сто кандидатов, в числе которых были Олег Видов, Евгений Жариков, Валерий Носик, Андрей Миронов, Сергей Никоненко, Александр Збруев и другие.
На роль Шурика даже пробовался Евгений Петросян, но впоследствии он сам отказался от съемок в фильме. По словам юмориста, главный герой показался ему лирическим, а не комическим персонажем. Вместо себя Петросян порекомендовал Гайдаю Демьяненко.
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Комментарии
Актеры , Операция "Ы" , Александр Демьяненко , Олег Видов , Евгений Жариков , Валерий Носик , Александр Збруев , Сергей Никоненко , Леонид Гайдай , Евгений Петросян , Андрей Миронов
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