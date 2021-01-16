Почему Петросян отказался от роли Шурика в «Операции „Ы“» 

"Операция «Ы» и другие приключения Шурика" — одна из самых популярных комедий среди россиян. С момента ее выхода на экраны прошло более полувека, но, даже несмотря на это, картину с удовольствием пересматривают как старшее поколение, так и младшее.

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Сейчас нам сложно представить в роли Шурика кого-то кроме Александра Демьяненко . Настолько актер органично вжился в эту роль. Однако Гайдай очень долго не мог выбрать артиста. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".