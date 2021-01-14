В каком советском фильме могла сыграть Йовович 

Несмотря на то, что Милла Йовович с 5 лет живет в США, многие россияне питают к голливудской актрисе особо трепетные чувства, ведь родилась она в СССР. Более того, у Миллы был шанс сняться в одном из популярных советских фильмов, однако этого не произошло. Почему? Выяснял "Рамблер".
В начале 90-х, когда Йовович только начинала актерскую карьеру, она проходила пробы на роль суперагента ЦРУ Мэри Стар в российско-американской комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Актриса старалась преподнести себя в самом выгодном свете, но Гайдай не захотел брать ее в свой фильм по одной лишь причине. По воспоминаниям Дмитрия Харатьяна, режиссер заявил:
«Для одного фильма двух Иовичей много».
Вторым "Иовичем" был сам Гайдай, ведь его отца звали Иов. Лишь из-за этого маэстро отдал роль суперагента ЦРУ американской актрисе Келли Макгрилл.
Однако спустя много лет Милле все-таки удалось засветиться в российском кинематографе. Актриса исполнила главную роль в комедии Левана Габриадзе "Выкрутасы", где снялась вместе с Константином Хабенским, Иваном Ургантом, Сергеем Гармашем, Владимиром Меньшовым и другими известными актерами.
Кадр из фильма "Выкрутасы"