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В каком советском фильме могла сыграть Йовович 

Мира Маркина 4 часа назад
В каком советском фильме могла сыграть Йовович
Фото: globallookpress.com
Несмотря на то, что Милла Йовович с 5 лет живет в США, многие россияне питают к голливудской актрисе особо трепетные чувства, ведь родилась она в СССР. Более того, у Миллы был шанс сняться в одном из популярных советских фильмов, однако этого не произошло. Почему? Выяснял "Рамблер".
В начале 90-х, когда Йовович только начинала актерскую карьеру, она проходила пробы на роль суперагента ЦРУ Мэри Стар в российско-американской комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Актриса старалась преподнести себя в самом выгодном свете, но Гайдай не захотел брать ее в свой фильм по одной лишь причине. По воспоминаниям Дмитрия Харатьяна, режиссер заявил:

«Для одного фильма двух Иовичей много».

Вторым "Иовичем" был сам Гайдай, ведь его отца звали Иов. Лишь из-за этого маэстро отдал роль суперагента ЦРУ американской актрисе Келли Макгрилл.
Однако спустя много лет Милле все-таки удалось засветиться в российском кинематографе. Актриса исполнила главную роль в комедии Левана Габриадзе "Выкрутасы", где снялась вместе с Константином Хабенским, Иваном Ургантом, Сергеем Гармашем, Владимиром Меньшовым и другими известными актерами.
Кадр из фильма "Выкрутасы"
Видео дня. Зачем Людка из фильма “Любовь и голуби” уехала в Германию
Комментарии 5
Актеры , Выкрутасы , Келли Макгрилл , Леван Габриадзе , Иван Ургант , Милла Йовович , Леонид Гайдай , Владимир Меньшов , Константин Хабенский , Дмитрий Харатьян , ЦРУ
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