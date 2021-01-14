Юрий Стоянов записал альбом романсов собственного сочинения

Народный артист России Юрий Стоянов записал альбом своих романсов, передает ТАСС.
Альбом под названием «Где-то» включает 11 песен, написанных в разные годы. По словам артиста, альбом посвящен жене Елене, покойному другу по сцене Илье Олейникову, родным и друзьям.
«Получился альбом невеселых песен от веселого артиста. Моя музыка для душевных вечеров, для людей, кому в песнях еще важны слова, и поэтому я с особой любовью их писал», — сказал Стоянов.
Релиз альбома намечен на 25 января.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко принял участие в проекте, посвященном 130-летию Осипа Мандельштама. О записал композицию на стихотворение «Раковина».