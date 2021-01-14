Каким заболеванием страдал Леонардо Ди Каприо в детстве 

Леонардо Ди Каприо — один из немногих голливудских звезд, который, несмотря на баснословные гонорары, ведет спокойный образ жизни. Он не был замечен в скандалах. Тем не менее есть в его биографии факты, о которых мало кто знает. Именно о них сейчас и расскажет "Рамблер".

Чуть не погиб от зубов акулы

В 2006 году во время занятий кейдж-дайвингом в ЮАР к Лео в клетку ворвалась большая белая акула. По словам актёра, шестиметровая акула пролезла в клетку почти наполовину и она была от него на расстоянии вытянутой руки. К счастью, актер быстро сообразил, что надо делать и погрузился на дно клетки. Актер не получил ни единой царапины.

Разозлил правительство "Талибана"

После выхода в свет "Титаника" подростки по всему миру стали стричься также, как Лео в фильме. В том числе и молодые люди в Афганистане. Правительство "Талибана" воспринимало эту прическу как символ гордости западной культуры, поэтому она была быстро объявлена вне закона. Подростки и парикмахеры по всему Афганистану даже были заключены в тюрьму за модную стрижку.

Страдал от психического расстройства

В детстве ДиКаприо страдал ОКР (обсессивно-компульсивным расстройством), но смог от него избавиться. Он признавался, что, играя американского миллионера, изобретателя и режиссера Говарда Хьюза (в биографической драме «Авиатор» , 2004), у которого также было ОКР, заработал легкий рецидив, который впоследствии переборол.

В его жилах течет "русская" кровь

Помимо итальянских и немецких, у Леонардо ДиКаприо имеются русские корни: его бабушка по материнской линии была русской эмигранткой. В 2010 году, во время своего визита в Россию, ДиКаприо упомянул, что не только его бабушка, но и его дед был русским.

У него есть приемная дочь