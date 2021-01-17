Актриса рассказала, почему не вернется в «Секс в большом городе»

Как стало известно, в 2018 году между Кэтролл и еще одной звездой проекта Сарой Джессикой Паркер произошел открытый конфликт, который, по слухам, случился из-за высокомерия Паркер.

Тогда американская актриса опубликовала пост в поддержку Кэтролл, когда умер ее брат, однако Ким приняла сообщение «подруги» крайне агрессивно, заявив, что Паркер таким образом решила хайпануть, ведь раньше они не общались.