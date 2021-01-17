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Актриса Ким Кэтролл рассказала, почему не готова вернуться в сериал «Секс в большом городе» 

Моя Москва.онлайн и ещё 1 6 часов назад
Актриса рассказала, почему не вернется в «Секс в большом городе»
Фото: Моя Москва.онлайн
Канадская актриса Ким Кэтролл рассказала, почему не готова вернуться к роли Саманты Джонс в популярном сериале «Секс в большом городе».
Как стало известно, в 2018 году между Кэтролл и еще одной звездой проекта Сарой Джессикой Паркер произошел открытый конфликт, который, по слухам, случился из-за высокомерия Паркер.
Тогда американская актриса опубликовала пост в поддержку Кэтролл, когда умер ее брат, однако Ким приняла сообщение «подруги» крайне агрессивно, заявив, что Паркер таким образом решила хайпануть, ведь раньше они не общались.
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Актеры , Секс в большом городе , Ким Кэтролл , Саманта Джонс , Сара Паркер
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