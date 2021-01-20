Как живет и где играет звезда «Леди Босс» и «Леди Бомж»

В прошлом году «отдыхов» из-за карантина было так много, отмены съемок, спектаклей, невозможности жить нормальной жизнью, что теперь при слове «отдых» у меня начиняются судороги и паническая атака. Отдыхать я, конечно люблю, но работать — еще больше,