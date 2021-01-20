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Как живет и где играет звезда «Леди Босс» и «Леди Бомж» Ирина Лачина 

WMJ.ru и ещё 2 6 часов назад
Как живет и где играет звезда «Леди Босс» и «Леди Бомж»
Фото: Кадр из сериала "Леди Бомж"
48-летняя Ирина Лачина хорошо знакома любителям русских сериалов.
Дочь актеров Светланы Тома и Олега Лачина Ирина впервые заявила о себе в 1991 году, сыграв в фильме Всеволода Шиловского «Блуждающие звезды». В 1998 году она сыграла главную роль в польском фильме «У Христа за пазухой», отмеченном фестивальным вниманием. Однако по-настоящему «народной» для нее стала роль Лизы Басаргиной — главной героини сериала 2001 года «Леди Бомж». Басаргина после выхода из тюрьмы, куда она попала по сфабрикованному делу, лишается почти всего — но придумывает план мести.
Практически сразу же популярный сериал получил продолжение «Леди Босс», в котором Лиза Басаргина в исполнении Лачиной продолжила попадать в различные авантюры.
Ирина Лачина замужем за актером Олегом Будриным, они воспитывают дочь Машу. Недавно пара попала во все заголовки прессы — Будрин пропал после Нового года, но, к счастью, быстро нашелся.
Одной из последних ярких телеролей Лачиной стала роль Анны Золотаревой — сестры главной героини Веры в сериале «Воронины». Сейчас Ирина Лачина чаще играет в театре, чем перед кинокамерой. Так, она занята в спектакле «Отдам мужа в хорошие руки» Оптимистического театра — и в прошлом году ей, как и другим артистам, пришлось забыть о сцене из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году «отдыхов» из-за карантина было так много, отмены съемок, спектаклей, невозможности жить нормальной жизнью, что теперь при слове «отдых» у меня начиняются судороги и паническая атака. Отдыхать я, конечно люблю, но работать — еще больше,

— признавалась она, выходя с новогодних каникул.
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Актеры , Анна Золотарева , Олег Будрин , Всеволод Шиловский
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