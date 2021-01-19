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Как изменилась актриса, сыгравшая Махидевран в «Великолепном веке» 

WMJ.ru 3 часа назад
Мировая премьера «Великолепного века» состоялась в 2011 году.
40-летняя Нур Феттахоглу сыграла одну из самых ярких женщин сериала «Великолепный век» — властную и прекрасную Махидевран Султан.
1/6  40-летняя Нур Феттахоглу сыграла одну из самых ярких женщин сериала «Великолепный век» — властную и прекрасную Махидевран Султан.
Фото: Кадр из сериала "Великолепный век"
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Нур Феттахоглу играла Махидевран Султан с 2011 по 2014 год, и многим поклонникам сериала ее героиня нравилась больше, чем центральная фигура первых сезонов Хюррем Султан.
2/6  Нур Феттахоглу играла Махидевран Султан с 2011 по 2014 год, и многим поклонникам сериала ее героиня нравилась больше, чем центральная фигура первых сезонов Хюррем Султан.
Фото: @eclipsnf
Мало кто знает, что актриса в юности училась на дизайнера одежды в Университете Халич в Стамбуле.
3/6  Мало кто знает, что актриса в юности училась на дизайнера одежды в Университете Халич в Стамбуле.
Фото: @eclipsnf
Но самым неожиданным пунктом в ее карьере можно смело назвать работу в банке, которая, кстати, продолжалась несколько лет. После Нур устроилась на телевидение, где вела финансовую программу «Новости биржи».
4/6  Но самым неожиданным пунктом в ее карьере можно смело назвать работу в банке, которая, кстати, продолжалась несколько лет. После Нур устроилась на телевидение, где вела финансовую программу «Новости биржи».
Фото: @eclipsnf
Билет в большое кино Нур получила благодаря своей работе в популярном в Турции сериале «Запретная любовь», где сыграла роль Пейкер.
5/6  Билет в большое кино Нур получила благодаря своей работе в популярном в Турции сериале «Запретная любовь», где сыграла роль Пейкер.
Фото: @eclipsnf
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Привыкшая к перевоплощениям, Нур резко перекрасилась в огненно–рыжий, оставив при этом нетронутыми брови. И, надо сказать, в свои она выглядит гораздо свежее, чем в 20.
6/6  Привыкшая к перевоплощениям, Нур резко перекрасилась в огненно–рыжий, оставив при этом нетронутыми брови. И, надо сказать, в свои она выглядит гораздо свежее, чем в 20.
Фото: @eclipsnf
40-летняя Нур Феттахоглу сыграла одну из самых ярких женщин сериала «Великолепный век» — властную и прекрасную Махидевран Султан.
«Великолепный век» — турецкий сериал с захватывающим сюжетом, снятый в жанре исторической драмы. По словам сценаристов многосерийной картины, она вдохновлена реальными событиями, произошедшими в период правления Сулеймана Великолепного.
Мировая премьера «Великолепного века» состоялась в 2011 году — с тех пор Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу и другие актеры картины стали настоящими кумирами публики.
Нур Феттахоглу играла Махидевран Султан с 2011 по 2014 год, и многим поклонникам сериала ее героиня нравилась больше, чем центральная фигура первых сезонов Хюррем Султан. Мало кто знает, что актриса в юности училась на дизайнера одежды в Университете Халич в Стамбуле.
Но самым неожиданным пунктом в ее карьере можно смело назвать работу в банке, которая, кстати, продолжалась несколько лет. После Нур устроилась на телевидение, где вела финансовую программу «Новости биржи».
Билет в большое кино Нур получила благодаря своей работе в популярном в Турции сериале «Запретная любовь», где сыграла роль Пейкер. Практически сразу после этого проекта на экраны вышел боевик режиссера Зюбейра Шашмаза «Долина волков: Палестина». Именно эта лента дала артистке возможность полностью раскрыть свой драматический талант.

"Это судьба. Конечно, любой бы мечтал получить роли в таких значительных проектах. Я действительно счастлива. Съемки одна за другой в таких качественных картинах — большая удача".

— призналась в одном из последних интервью Феттахоглу. Безусловно, без яркой внешности ее актерские способности были бы замечены куда позже, или и вовсе остались бы в пределах ее собственной квартиры.
Часть поклонников утверждает, что Нур прибегала к услугам пластических хирургов, однако сама актриса никак не комментирует эти слухи. Но об экспериментах с цветом волос, толщиной бровей и весом говорит свободно. В студенческие годы Феттахоглу была шатенкой с тончайшими бровями. Постепенно актриса превратилась в жгучую брюнетку, и, как аутентичная кавказская женщина, отказалась от бровей-ниточек в пользу ультратрендовых нынче широких толстых бровей. Однако и этот образ ей быстро наскучил.
Привыкшая к перевоплощениям, Нур резко перекрасилась в огненно–рыжий, оставив при этом нетронутыми брови. И, надо сказать, в свои она выглядит гораздо свежее, чем в 20.
Конечно, было бы наивным полагать, что волшебный эликсир молодости турецкой актрисы — лишь правильно подобранный оттенок волос. Она не скрывает, что уделяет особое внимание своему телу и физическим нагрузкам. Однако больших силовых нагрузок Нур избегает. Бег также не входит в ее «спортивный рацион». Модельную худобу Феттахоглу поддерживает, регулярно медитируя и занимаясь йогой. Она также периодически устраивает разгрузочные дни для полного очищения организма.
Сейчас Нур временно отказывается от большинства предложений, поскольку полностью поглощена воспитанием малышки дочки, появившейся на свет в году в отношениях со вторым супругом, бизнесменом Левентом Везироглу. «Мы уже расставались однажды. Но я рада, что это случилось до рождения Элисы Гюзин. Теперь все иначе. Я счастливая жена и мать. И мне пока не хочется распыляться на что–то другое», — призналась Феттахоглу в одном из последних интервью.
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Актеры , Фото , Халит Эргенч , Нур Феттахоглу , Мерьем Узерли
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