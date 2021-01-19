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Актеры, которые потратили гонорары и живут в бедности 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Актеры, которые потратили гонорары и живут в бедности
Фото: Дмитрий Шаракоис/Facebook
Известные актеры получают большие гонорары, но их недостаточно, чтобы обеспечить себя на всю жизнь. Тогда им приходится пробовать на новые роли в кино и театре. Однако есть актеры, у которых была одна известная роль, но вместо перспективы на сцене или экране они выбрали нищету.

Дмитрий Шаракоис

Акер прославился после роли Бориса Левина в сериале "Интерны". Харизматичному актеру платили несколько тысяч за съемку, но накопить он ничего так и не смог. После сериала он снялся в ремейке "Кавказской пленницы", где сыграл Шурика. После провала фильма актера перестали брать в высокобюджетные проекты. В 2018 году он уехал из Москвы в Лондон, где работал официантом. Сейчас Шаракоис иногда появляется в поле зрения СМИ и рассказывает, что учит английский и планирует выступать со стендапом.

Алексей Панин

В нулевые Панин был одним из самых перспективных актеров России. Он снялся во многих фильмах и сериалах, но его вредные привычки загубили его репутацию. Из-за алкоголя и запрещенных веществ в Сеть просочились скандальные ролики с участием актера. Его окончательно перестали воспринимать всерьез и приглашать в популярные проекты. Сейчас Панин живет скромно из-за того, что продал почти все имущество для оплаты адвокатов.

Алексей Горбунов

@oleksiy.gorbunov.official
Актер начал сниматься еще при СССР, но прославился в нулевых и был довольно успешным в своей сфере. В 2014 году он переехал на Украину из-за своих политических взглядов, но там ему удалось сняться только в двух фильмах. Сейчас Горбунов редко дает интервью и практически не появляется на экранах, но СМИ сообщают, что он живет в Одессе довольно скромно и не рассматривает съемки в ближайшее время.
Видео дня. Ушедшие из жизни актеры "Ералаша"
Комментарии 3
Актеры , Алексей Горбунов , Борис Левин , Алексей Панин , Дмитрий Шаракоис
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