Роли актеров, которых они стыдятся 

У многих актеров есть периоды в карьере, когда им приходилось сниматься в любом фильме, который им предлагали. В начале своей карьеры они были не слишком избирательны, поэтому соглашались на любую работу. Теперь, когда они стали известными, они не любят вспоминать некоторые сцены и роли, так как стыдятся их. "Рамблер" рассказывает про работы актеров, которые они не любят упоминать.

Еще в начале своей карьеры Дмитрий Нагиев снялся в криминальном сериале "Каменская" . Он рассказывает о сюжетах и расследованиях Московского уголовного розыска в конце 1990-х и начале 2000-х. В сериале Нагиев играл с первого по четвертый сезон, а потом появлялся в шестом. Он исполнил роль капитана милиции, который позднее стал сотрудником Интерпола ФСБ Михаила Лесникова. Сам актер не любит вспоминать про этот период жизни и стыдится того, что играл в подобном сериале. Нагиев рассказывал, что в этот период жизни у него не было работы, поэтому он был вынужден участвовать в проекте.

Кадр из сериала "Бригада"

Майков прославился после того, как сыграл Пчелу в сериале "Бригада". Сам проект стал культовым для российского зрителя, поэтому исполнители главных ролей стали знаменитыми после его выхода. Майков не стал исключением, но на некоторое время пропал с экранов. Еще на протяжении нескольких лет он был заложником образа Пчелы — носил зализанные назад волосы и длинные плащи. Однако не это стало причиной того, что он стыдится этой роли. В одном из интервью он заявил, что для него проект оказался выигрышным, но пропагандировал преступность.

«Для меня как актера сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал.»

Кадр из фильма "Зеленый слоник"