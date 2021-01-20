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Роли актеров, которых они стыдятся 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Роли актеров, которых они стыдятся
Фото: Кадр из сериала "Каменская"
У многих актеров есть периоды в карьере, когда им приходилось сниматься в любом фильме, который им предлагали. В начале своей карьеры они были не слишком избирательны, поэтому соглашались на любую работу. Теперь, когда они стали известными, они не любят вспоминать некоторые сцены и роли, так как стыдятся их. "Рамблер" рассказывает про работы актеров, которые они не любят упоминать.

Дмитрий Нагиев

Еще в начале своей карьеры Дмитрий Нагиев снялся в криминальном сериале "Каменская". Он рассказывает о сюжетах и расследованиях Московского уголовного розыска в конце 1990-х и начале 2000-х. В сериале Нагиев играл с первого по четвертый сезон, а потом появлялся в шестом. Он исполнил роль капитана милиции, который позднее стал сотрудником Интерпола и ФСБ Михаила Лесникова. Сам актер не любит вспоминать про этот период жизни и стыдится того, что играл в подобном сериале. Нагиев рассказывал, что в этот период жизни у него не было работы, поэтому он был вынужден участвовать в проекте.

Павел Майков

Кадр из сериала "Бригада"
Майков прославился после того, как сыграл Пчелу в сериале "Бригада". Сам проект стал культовым для российского зрителя, поэтому исполнители главных ролей стали знаменитыми после его выхода. Майков не стал исключением, но на некоторое время пропал с экранов. Еще на протяжении нескольких лет он был заложником образа Пчелы — носил зализанные назад волосы и длинные плащи. Однако не это стало причиной того, что он стыдится этой роли. В одном из интервью он заявил, что для него проект оказался выигрышным, но пропагандировал преступность.

«Для меня как актера сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал.»

Владимир Епифанцев

Кадр из фильма "Зеленый слоник"
В 1999 году Владимир Епифанцев снялся в фильме "Зеленый слоник" вместе с Сергеем Пахомовым. На этот андеграундный не обращали внимания, пока из него не стали делать меты, разбирать на цитаты и короткие видео. Несмотря на то, что Епифанцев сыграл там главную роль, он стыдится этого фильма. Сам он говорит, что при просмотре этот фильм вызывает чувство стыда, и он не знает, как согласился сниматься в подобном кино.
Видео дня. Самые нелепые ответы на шоу “Кто хочет стать миллионером?”
Комментарии 9
Актеры , Каменская , Сергей Пахомов , Дмитрий Нагиев , Павел Майков , Владимир Епифанцев , ФСБ , Интерпол
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