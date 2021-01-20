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Чем сейчас занимается Ким Кэтролл из «Секса в большом городе» 

Мария Грибова 17 минут назад
Чем сейчас занимается Ким Кэтролл из «Секса в большом городе»
Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе»
На днях стало известно, что поклонников сериала «Секс в большом городе» ждет продолжение. Проект получил название «And Just Like That…». Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис вернутся к своим ролям, а вот Ким Кэтролл отказалась от участия в сериале. «Рамблер» расскажет, чем актриса занимается сейчас.
Еще в детстве Ким поняла, что хочет стать актрисой. В 16 лет она поступила в Американскую академию театрального искусства. А ее дебют в кино состоялся в 1975 году в картине «Розовый бутон». Далее последовал не один десяток фильмов и сериалов с ее участием. Но популярность Кэтролл обрела после съемок в проекте «Секс в большом городе» в роли Саманты Джонс. Позже она сыграла эту же героиню в двух одноименных полнометражных фильмах. А вот от участия в продолжении актриса все же отказалась. Ходят слухи, что причина кроется в давнем конфликте между Ким Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер. Дело в том, что Паркер получала гонорар значительно больше своих коллег, что, конечно, не устраивало Кэтролл.
Поэтому Ким решила продолжить свою карьеру вдали от «Секса в большом городе». Один из последних проектов с ее участием — сериал «Неприлично богатые». Помимо кинематографических работ, Кэтролл остается театральной актрисой. Она участвовала в таких постановках, как «Вид с моста» по Артуру Миллеру и «Трех сестрах» Чехова.
Что касается личной жизни, Ким была дважды замужем и была несколько раз помолвлена. Сейчас Кэтролл состоит в отношениях, но имя своего избранника скрывает.
Видео дня. Самые нелепые ответы на шоу “Кто хочет стать миллионером?”
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Актеры , Секс в большом городе , Ким Кэтролл , Саманта Джонс , Сара Паркер , Артур Миллер , Синтия Никсон
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