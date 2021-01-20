Чем сейчас занимается Ким Кэтролл из «Секса в большом городе» 

Еще в детстве Ким поняла, что хочет стать актрисой. В 16 лет она поступила в Американскую академию театрального искусства. А ее дебют в кино состоялся в 1975 году в картине «Розовый бутон». Далее последовал не один десяток фильмов и сериалов с ее участием. Но популярность Кэтролл обрела после съемок в проекте «Секс в большом городе» в роли Саманты Джонс . Позже она сыграла эту же героиню в двух одноименных полнометражных фильмах. А вот от участия в продолжении актриса все же отказалась. Ходят слухи, что причина кроется в давнем конфликте между Ким Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер. Дело в том, что Паркер получала гонорар значительно больше своих коллег, что, конечно, не устраивало Кэтролл.

Поэтому Ким решила продолжить свою карьеру вдали от «Секса в большом городе». Один из последних проектов с ее участием — сериал «Неприлично богатые». Помимо кинематографических работ, Кэтролл остается театральной актрисой. Она участвовала в таких постановках, как «Вид с моста» по Артуру Миллеру и «Трех сестрах» Чехова.

Что касается личной жизни, Ким была дважды замужем и была несколько раз помолвлена. Сейчас Кэтролл состоит в отношениях, но имя своего избранника скрывает.